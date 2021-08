Richemont – Reich dank Luxus!

Frei nach Goethe könnte man sagen: „Nach Luxus drängt, am Luxus hängt doch alles“.

Luxus ist die Macht des schönen Scheins, Glamour wird zelebriert und vorgelebt durch Stars und Sternchen, durch Royals und Magnaten.

Ob es die Luxusyachten an der Côte d’Azur sind, die Reichen in Monaco oder die Luxusboutiquen am Sunset Strip in LA oder der Fifth Avenue in New York, sie alle wecken Sehnsüchte und Begierden. Nicht erst seit der allzeitlichen Verfügbarkeit durch soziale Medien wird uns tagtäglich vorgelebt, wie die Reichen und Schönen leben und was sie sich alles leisten können.