Sernova referiert anlässlich der 41. Annual Growth Conference von Canaccord Genuity über die Aktivitäten des Unternehmens

Dr. Toleikis erklärt: „Die Gelegenheit, auf der 41. Annual Growth Conference von Canaccord Genuity einen Vortrag halten zu dürfen, kommt unserem Bestreben sehr zugute, den Bekanntheitsgrad von Sernova bei Anlegern, Institutionen und Bankern in den USA zu steigern. In diesem Vortrag werden wir die aktuellen klinischen Fortschritte sowie Kooperationen von Sernova hervorheben und das beispiellose Potenzial unserer zellulären Therapeutik-Plattform vorstellen, mit der wir die Behandlung und das Management von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Hämophilie und Hypothyreose transformieren. Nur ein Beispiel: In unserer laufenden klinischen Phase-I/II-Studie zu Diabetes in den USA hat unser erster Patient das Studienprotokoll mittlerweile erfolgreich abgeschlossen und ist seit mehr als 15 Monaten völlig insulinunabhängig (Tendenz steigend). Diese klinischen Zwischenergebnisse belegen nicht nur den klinischen Nutzen bei einer Patientenpopulation mit einer besonders schwer therapierbaren Form der Diabetes, sondern auch die Möglichkeit der „funktionellen Heilung“ dieser Patienten.“

Das Management von Sernova wird während der gesamten Konferenz für virtuelle Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Anleger, die während der Konferenz ein Treffen mit dem Management vereinbaren möchten, werden gebeten, sich an den Konferenzkoordinator von Canaccord Genuity (www.canaccordgenuity.com/capital-markets/about-us/events) zu wenden.

Webcast Link:

Einen Live-Webcast von Sernovas Präsentation finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter „Featured News“ (www.sernova.com/press).

ÜBER SERNOVA

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.