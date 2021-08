Trading per Online Broker

Dass zum Handel mit Aktien, CFDs, Kryptowährungen und Co. ein Broker benötigt wird, dürfte hinlänglich bekannt sein. Doch die Zeiten, in denen Broker die Geschäfte ihrer Kunden lediglich per Telefon und Fax erledigt haben, sind längst vorbei. Heutzutage funktioniert das Trading, wie so viele andere Dinge, am einfachsten online. Börsengeschäfte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und da gerade auch viele Junge Leute in den Aktienhandel einsteigen, müssen die Broker mit einem guten Online-Angebot für die Digital Natives nachziehen. Wie Online Broker arbeiten, womit sie ihr Geld verdienen und auf was bei der Wahl des passenden Brokers geachtet werden muss, erläutern wir hier.

Bild: Dank Online Brokern ist der Aktienhandel im Internet möglich. Bildquelle: StockSnap/pixabay.com

Was ist ein Online Broker überhaupt?

Streng genommen ist ein Broker ein Dienstleister, der im Auftrag seiner Kunden Orders ausführt oder entgegennimmt und die Wertpapiere verwahrt. Ein Online Broker tut dies, wie der Name bereits vermuten lässt, über das Internet. Das heißt allerdings nicht, dass Online Broker nicht auch telefonisch Geschäfte entgegennehmen würden. Oftmals kostet das allerdings einen Aufpreis, das ist jedoch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Einfach ausgedrückt ist ein Online Broker also dafür zuständig, die Börsengeschäfte seiner Klienten auszuführen und zu verwalten. Wer mit Aktien handeln möchte, kann das nicht ohne Broker tun. Die Auswahl an Online Brokern ist allerdings groß und wer gerade auf der Suche ist, der sollte sich im Vorfeld ausreichend über Preise und Leistungen erkundigen. Auf speziellen Portalen im Internet gibt es die besten Broker im Test.

Was muss ein guter Online Broker können?

Bei der Suche nach einem geeigneten Broker muss auf einige Dinge geachtet werden. Im Grunde unterscheiden sich Online Broker nur unwesentlich von klassischen Brokern. Um den passenden zu finden, muss sich der Aktionär vorher allerdings darüber bewusst sein, welche Ziele er verfolgt und was ihm wichtig ist. Denn die verschiedenen Broker, egal ob online oder nicht, unterscheiden sich oftmals in Punkten, die für den einen relevant und für den anderen komplett unwichtig sind. In erster Linie sollte man sich das Handelsangebot ansehen. Nicht bei jedem Broker kann mit jeder beliebigen Aktie oder Kryptowährung gehandelt werden. Es ist daher entscheidend, einen zu finden, der die Aktien anbietet, die man selbst kaufen oder verkaufen möchte. Was weiterhin wichtig ist, sind natürlich die Kosten, die auf einen zukommen. Was kostet der Aktienhandel, wie sehen die Zahlungsoptionen aus und gibt es zusätzliche Gebühren? Bei einem Online Broker ist außerdem natürlich die Webseite ausschlaggebend. Man sollte sich ansehen, ob sie übersichtlich gestaltet ist und ob man selbst gut damit zurechtkommt. Schließlich möchte man nicht unnötig viel Zeit damit verbringen, sich in die Funktionsweisen einarbeiten zu müssen. Zu diesen wichtigen Themen kommen noch Dinge wie die Sicherheit, Regulierungen, der Kundenservice und ob es noch weitere Zusatzangebote gibt hinzu.

Welche Zusatzangebote bieten Online Broker?

Da der Markt und damit die Konkurrenz groß ist, bieten einige Online Broker neben dem klassischen Handel und den Verwahren von Wertpapieren weitere attraktive Zusatzleistungen an. Dazu gehört es beispielsweise, dass der Klient per Push Benachrichtigung jederzeit über Schwankungen am Aktienmarkt und über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden gehalten wird. Viele Broker bieten auch eine Analysesoftware an, die nach einer kurzen Einarbeitungsphase sehr nützlich werden kann, um weitere Börsengeschäfte zu planen. Eine weitere sehr beliebte Zusatzleistung ist das Social Trading. Hier profitiert der Aktionär von der Schwarmintelligenz. Denn wie das Wörtchen „Social“ schon vermuten lässt, verraten andere Händler ihre Tipps und Tricks und lassen die Community an ihren Erfolgen teilhaben. Damit und durch das ständige Auf-dem-Laufenden-Bleiben, was den Aktienmarkt betrifft, hat man gute Chancen, erfolgreich an der Börse zu handeln.

Eine weitere wichtige Zusatzleistung sind Aus- und Weiterbildungen. Viele Broker bieten inzwischen viel Informationsmaterial für Einsteiger und Lernwillige. Das geht von Webinaren über länger andauernde Schulungen bis hin zu umfangreichen Ausbildungen. Hier können vor allem Neulinge noch einiges lernen.

Warum einen Online Broker nutzen?

Wer in den Aktienhandel einsteigen möchte, der kommt um die Zusammenarbeit mit einem Broker nicht herum. Damit man jederzeit Kursschwankungen mitbekommt und flexibel darauf reagieren kann, ist ein Online Broker die richtige Wahl. Dieser bietet die Geschäfte ganz einfach über das Internet an, ohne, dass man zum Telefon greifen muss. Ein Faxgerät besitzen inzwischen immer weniger Menschen. Die Zukunft ist digital und das sollte sie auch an der Börse sein.