Der Bericht verdeutlichte, dass viele Klimawandelfolgen schon heute nicht mehr vermieden werden könnten. "Wir können uns als internationale Staatengemeinschaft nur bestmöglich darauf vorbereiten und anpassen. Das erleben wir auch bei uns in Deutschland: katastrophale Überschwemmungen nach Starkregen im Juli, anhaltende Dürre in den vergangenen Jahren."

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat nach dem neuen Bericht des Weltklimarats IPCC eine rasche Abkehr von Kohle, Öl und Gas und einen Ausbau von der Sonnen- und Windkraft gefordert. "Es gab schon genug Weckrufe und Appelle", erklärte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. "Der heute vorgestellte IPCC-Bericht führt uns erneut vor Augen, dass die Zeit für die Rettung des Planeten, wie wir ihn kennen, abläuft."

Schulze bezeichnete Klimaschutz als eine "überlebensnotwendige" Aufgabe. "Wir alle haben es jetzt in der Hand, die 2020er Jahre zu einem Klimaschutzjahrzehnt zu machen und die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Noch ist es nicht zu spät dafür. Wie wir den Treibhausgasausstoß senken können, wissen wir: mit einer raschen Abkehr von Kohle, Öl und Gas, mit dem Ausbau der Sonnen- und Windkraft und der Produktion von grünem Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger."

Der UN-Klimagipfel in Glasgow in drei Monaten sei der entscheidende Moment, in dem die Weltgemeinschaft liefern müsse, so Schulze . "Wir brauchen von möglichst vielen weiteren Staaten ambitionierte Klimaziele und bei den offenen Verhandlungspunkten absoluten Einigungswillen."

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach von einem nicht mehr zu überhörenden Warnsignal. "Dank verbesserter Beobachtungen, Messungen und Klimamodelle gibt es heute nicht mehr den geringsten Zweifel daran, dass wir Menschen es sind, die das Klima weltweit verändern."/hoe/DP/mis