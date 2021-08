FSN Capital VI und Prange Gruppe gehen Partnerschaft für weiteres Wachstum des aufstrebenden CDMOs Adragos Pharma ein

München / Plettenberg (ots) - FSN Capital VI* ("FSNC") erwirbt eine

Mehrheitsbeteiligung an der Adragos Pharma Gruppe ("Adragos"), einem

aufstrebenden B2B-Lohnhersteller für Arzneimittel. Der derzeitige Eigentümer

Prange Gruppe ("PG") beteiligt sich auch weiterhin, um gemeinsam mit dem neuen

Partner FSNC das Unternehmen auf seinem Weg zu einer weltweit führenden Position

im hochattraktiven, aber schwierig zu erschließenden Markt für pharmazeutische

Auftragsherstellung und -entwicklung (CDMO) zu unterstützen. Über die

Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Adragos verfügt über Produktionsstätten in Livron (Frankreich), Leipzig

(Deutschland) und Toride (Japan). Die Gruppe bietet End-to-End-Services sowie

ein breites Angebot an pharmazeutischen Produkten, insbesondere steriler Liquida

sowie Semi-Solida, an. Als lokaler Partner für führende pharmazeutische

Unternehmen zeichnet sich Adragos vor allem durch seinen hervorragenden Service

sowie hohe Lieferzuverlässigkeit aus und spezialisiert sich dabei auf

nicht-biotechnologische Produkte, sogenannte Small Molecules.







Adragos ermöglichen, sein bestehendes Produktionsnetzwerk durch zusätzliche

Akquisitionen in Europa und Nordamerika gezielt zu erweitern. Neben dem Erwerb

weiterer CDMOs will sich Adragos zukünftig insbesondere auf den Erwerb von

Produktionsstätten großer Pharmaunternehmen fokussieren. Das Management-Team

verfügt dafür über umfangreiche Erfahrungen bei der Ausgliederung von

Unternehmen sowie bei der anschließenden kommerziellen und operativen

Optimierung der übernommenen Standorte.



Mit starker Unterstützung von FSNC und PG plant Adragos in den kommenden Jahren

in Wachstum investieren und sich somit eine führende Position in einem stetig

attraktiver werdenden Markt zu sichern.



Otto Prange, Gründer und Eigentümer von PG, begrüßt die Partnerschaft: "FSNC,

meine Unternehmung und das ausgezeichnete Management-Team von Adragos ergänzen

sich hervorragend. Wir alle stehen für nachhaltiges und verantwortungsvolles

Handeln und die Chemie untereinander passt. Gemeinsam werden wir unsere

Kompetenzen bündeln, um einen globalen Player aufzubauen, der sowohl Kunden als

auch Patienten und Mitarbeiter den größtmöglichen Wert bietet."



Nicolai Norrbom, Principal bei FSNC, sieht ebenfalls erhebliches Potenzial im

Bereich Buy-&-Build: "Adragos agiert in einem Marktumfeld, das von starkem

Wachstumspotenzial geprägt ist und in dem große Pharmaunternehmen ihre Netzwerke

ergeben sich zahlreiche attraktive



