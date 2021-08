Der Hamad International Airport wird bei den Skytrax World Airport Awards 2021 als „Nr. 1 Bester Flughafen der Welt" ausgezeichnet

DOHA, Katar, 9. August 2021 /PRNewswire/ -- Der Hamad International Airport (HIA) in Katar wurde bei den renommierten Skytrax World Airport Awards 2021 mit dem Titel „Bester Flughafen der Welt" ausgezeichnet und kletterte damit vom dritten Platz an die Spitze des globalen Rankings. Der HIA wurde außerdem mit den Preisen „Bester Flughafen im Nahen Osten", „Bester Flughafen mit 25 bis 35 Millionen Passagieren", „Bestes Flughafenpersonal im Nahen Osten" und „COVID-19 Airport Excellence" ausgezeichnet.

Ing. Badr Mohammed Al-Meer, Chief Operating Officer am Hamad International Airport, sagte: „Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass der Hamad International Airport in Katar bei den Skytrax 2021 World Airport Awards zum besten Flughafen der Welt gekürt wurde. Dies ist nicht nur eine wirklich bemerkenswerte Leistung für HIA und den Staat Katar, sondern auch eine Bestätigung unserer Reisenden für unser Engagement für einen hervorragenden Service. Mit Blick auf die Zukunft wird der HIA seine Anstrengungen weiter verstärken, um allen Passagieren das beste Flughafenerlebnis zu bieten."

Edward Plaisted von Skytrax sagte: „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass der Hamad International Airport zum besten Flughafen der Welt 2021 gewählt wurde. Der 2014 eingeweihte Hamad International Airport hat sich schnell zu einem Kundenliebling entwickelt und ist von Platz 3 in der Welt im Jahr 2020 in diesem Jahr zum besten Flughafen der Welt gekürt worden. Die Erlangung dieser Auszeichnung ist in hohem Maße eine Teamleistung, und unsere Glückwünsche gehen an das Management, die Mitarbeiter und die Interessengruppen des Hamad International Airport, die dazu beitragen, dass dies gelingt. Der Hamad International Airport, der weltweit von der Pandemie betroffen ist, ließ sich von den globalen Reiseunterbrechungen nicht beirren und setzte seine Expansionspläne fort, während er gleichzeitig zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitsstandards einführte. Als offizieller Flughafenpartner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 wünschen wir dem Hamad International Airport viel Erfolg bei der Ausrichtung eines solchen Großereignisses."