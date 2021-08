Das neue Anwendungsbedienkonzept NOSY bietet eine berührungslose Interaktion mitSoftwaresystemen, die über Kameras Kopfpose und Blickpunkt errechnet und so dieberührungslose Steuerung durch die Augen der bedienenden Person erlaubt. Damitkann das bereits heute in vielen Werkstätten erfolgreich eingesetzte undebenfalls von der LMIS AG entwickelte System Dynamian, das Arbeitsabläufevollumfänglich digitalisiert und so die Prozesse in der Montage, Instandhaltungund Qualitätssicherung Schritt für Schritt begleitet, jetzt kontaktlos undsicher bedient werden. Komplexe Diagnoseprozesse im Motorraum können damit ohneAblenkungen durch manuelle Computereingaben durchgeführt werden, die Mitarbeitersind in höchstem Maße mobil und werden trotzdem kontinuierlich mit allenwichtigen Informationen für ihren Arbeitsprozess versorgt. Zudem entfallen auch- gerade in den Zeiten einer globalen Pandemie nicht zu vernachlässigen -unnötige Kontaktpunkte und damit potenzielle Infektionsquellen. Somit gehtinfektiologisch notwendiger Abstand nicht mehr zulasten eines ununterbrochenenInformationsflusses.Prof. Dr. Marco Barenkamp, Gründer und CEO des Osnabrücker Unternehmens:"Challenge accepted! Wir freuen uns, dass wir es bis in die Finalrunde dieseswichtigen Wettbewerbs geschafft haben und sind guter Dinge, dass wir hier echteInnovation zeigen können. Die Werkstatt der Zukunft ist digital und in ihrenArbeitsprozessen fest vernetzt. Wir machen sie jetzt kontaktlos und tragen so zuNachhaltigkeit und Effizienz wie auch zu Arbeitszufriedenheit und -sicherheitbei. Auch wenn wir NOSY aktuell im Werkstattkontext einsetzen, so sind doch dieMöglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Zukünftig wird NOSY in der Lagesein, durch Blickkontakt den Latte Macchiato im Gemeinschaftsbüro oder dasBahnticket am Automaten berührungslos zu bestellen - gerade in Pandemiezeitenein mächtiges Bedienkonzept zur Eindämmung möglicher Übertragungspunkte."Pressekontakt:Bastian Kuhle, M.Sc.Head of Marketing, LMIS AGTel.: +49 (0) 541 200 690 - 118Mail: mailto:Bastian.Kuhle@LMIS.deAngela Kasenko, MBA & EngineeringHead of Product Marketing, LMIS AGTel: +49 (0) 541 200 690 152Mail: mailto:Angela.Kasenko@LMIS.deNeumarkt 149074 OsnabrückWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156946/4989032OTS: LMIS AG