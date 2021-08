München (ots) - Pop-up-Store, Kita, betreuter Indoorspielplatz, Makerspace oder

Café, das zugleich als Atelier genutzt wird anstelle der x-ten Filiale einer

Kette: Der Rückgang der Mietpreise bei Einzelhandelsflächen ist Herausforderung

und Chance zugleich, so Stefan Schillinger, Managing Partner des Münchner

Immobilienentwicklers und Asset Managers ACCUMULATA Real Estate Group. "Nicht

nur finanziell, sondern auch kulturell hat die Innenstadt während der

Corona-Pandemie unter ihrer Monokultur gelitten. Als Herzstück der Stadt hat die

Innenstadt sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen soziokulturellen Wert,

der über die Jahre zu oft außer Acht gelassen wurde", erklärt er. Die sinkenden

Innenstadtmieten lassen sich aktuell nicht aufhalten. Schillinger zufolge bieten

sie bei richtiger Neuvermietung aber eine Chance auf durchmischte und

lebendigere Innenstädte.



Quartiere und zyklisches Denken: Gentrifizierung neu gedacht





Die Zahlen des IVD-Instituts zeigen: Wo im Frühjahr 2020 bei einer Ladenflächevon 80 Quadratmetern in der Münchner Neuhauser Straße noch 410 Euro proQuadratmeter fällig waren, sind es im Frühjahr 2021 nur noch 300 Euro. ImVergleich dazu: In der Dachauer Straße, etwas abseits der Innenstadt, beträgtdie Ladenmiete bei derselben Größe 24,50 Euro statt 28 Euro im Vorjahr. "InMünchen sind die Mietpreise für Einzelhandelsflächen weiterhin deutlich höherals im Rest des Landes. Betreiber alternativer Konzepte haben sich meistwirtschaftlich noch nicht etabliert. Sie können sich Topmieten inInnenstadtlagen nicht leisten", erklärt Schillinger. Ihm zufolge stellen diesinkenden Mieten den Anfang eines neuen, positiven Gentrifizierungszyklus dar,der jetzt gestaltet werden muss.Die finanziellen Spätfolgen der Corona-Pandemie und diverser Lockdowns sind nochnicht abzusehen. 200.000 bis 300.000 Quadratmeter Leerstand könnten laut einemPositionspapier der Business Metropole Ruhr Insolvenzen in den Ruhrstädtenhervorrufen. Schon zum jetzigen Zeitpunkt beobachtet ACCUMULATA den Rückgang vonVerkaufsflächen in deutschen Innenstädten. Schillinger: "Die innerstädtischenShoppingmeilen werden sukzessive durch Quartiere abgelöst. Im Gegensatz zurherkömmlichen Einkaufsmeile beinhaltet der Quartiersgedanke einmultifunktionales Versorgungsangebot mit komplementären Eigenschaften. DieInnenstadt muss sich ebenso zum One-Stop-Shop entwickeln, der denlebensnotwendigen Bedarf bei schneller Erreichbarkeit abdeckt."Altes Spiel, neue OrdnungDie Ideen reichen weit: vom synergetischen Mixed-Use-Gebäude, wo der Vater seinKind in die Kita geben und zum Arbeiten ins Makerspace gehen kann, bevor er inder Mittagspause seine Mutter im Wohnheim besucht, bis hin zum Café, das amAbend als Atelier fungiert. "Die Betreiber alternativer Konzepte bringen immereinen besonderen Spirit mit, der uns die nächsten Jahre erhalten bleiben und dieInnenstadt mit Leben füllen könnte. Für diese Entwicklung müssen wir niedrigereMietpreise bei Einzelhandelsflächen aktuell nicht nur in Kauf nehmen, sondernbewusst zulassen", betont Schillinger. Wie bei jedem Zyklus sei es völlignormal, dass die Mietpreise irgendwann wieder steigen. Nur der Geist derPioniere solle dann erhalten bleiben und Monokulturen verhindern.