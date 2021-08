Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Icelandair Group hf Date of Transaction 09 August 2021 Attached is information regarding transactions of senior managers in relation to the exercise of warrants ICEAIRW130821 Attachments 210908 Brekkumýri ehf - Kaup 210908 Möskvi ehf - Kaup