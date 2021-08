Anke Tannhäuser übernimmt die Geschäftsführung der Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG

DGAP-Media / 09.08.2021 / 13:30



Mit Wirkung zum 01. August 2021 hat Anke Tannhäuser die Geschäftsführung der Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG übernommen.



"Als unabhängiges und integriertes Energieunternehmen wollen wir die erste Wahl für unsere Kundinnen und Kunden der Segmente Transport, Heizung und Industrie sein. Das bedeutet, dass wir unsere Unternehmensstrategie in Zeiten der Energiewende auf ein flexibles Angebot in Bezug auf flüssige Kraft- und Brennstoffe ausrichten. Wir konzentrieren uns einerseits auf unsere Kernmärkte, andererseits auf die Erschließung und Versorgung mit innovativen Kraft- und Brennstoffen, wie z.B. E-Fuels. Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden jederzeit die für sie passende Lösung anbieten zu können und Teil der Energiewende zu sein", erklärt Tannhäuser.

Jon Perkins, CEO der Mabanaft-Gruppe, ergänzt: "Wir wollen künftig unsere Business Units und Tochtergesellschaften enger miteinander verzahnen, um unseren Kundinnen und Kunden die innovativsten Produkte im Flüssigkraftstoffmarkt anbieten zu können. Mit Anke Tannhäuser haben wir eine ausgewiesene Energie-Expertin für uns gewinnen können. Sie kennt die Märkte, Trends und Kundenbedürfnisse genau. Von ihrem Know-how werden wir und vor allem unsere Kundinnen und Kunden profitieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Energiewelt von morgen zu gestalten."