LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Beteiligung des Dax-Konzerns Delivery Hero an Deliveroo hat bei den Aktionären des britischen Essenslieferplattform am Montag Fantasie geweckt. Die Deliveroo-Aktien waren auf eine Bestmarke von 360 Pence geschnellt, zuletzt notierten sich noch fast acht Prozent im Plus bei 350 Pence.

Trotz des Kurssprungs von Deliveroo sitzen Aktionäre, die die Papiere zum Börsengang im März gezeichnet hatten immer noch auf Buchverlusten. So hatte das Unternehmen die Papiere zu je 390 Pence ausgegeben.