SEOUL (dpa-AFX) - Sieben Monate nach seiner erneuten Verurteilung wegen Korruption darf der Erbe des Samsung -Firmenimperiums, Lee Jae Yong, vorzeitig das Gefängnis verlassen. Der 53-jährige Vize-Vorsitzende des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics komme anlässlich des Befreiungstags am 15. August zusammen mit mehr als 800 anderen Strafgefangenen unter Bewährungsauflagen frei, teilte Südkoreas Justizminister Park Beom Kye am Montag mit. Sie dürften die Haftanstalten am Freitag verlassen.

Lees Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren wird damit um fast ein Jahr verkürzt. Da es sich jedoch um keine Begnadigung handelt, darf er nicht sofort wieder die Leitung des Konzerns übernehmen. Er unterliegt Medienberichten zufolge einer fünfjährigen Beschränkung für die Arbeit bei Unternehmen, die mit Straftaten in direkter Verbindung stehen. In Südkorea wird jedoch spekuliert, das Justizministerium werde für den De-facto-Chef der Samsung-Gruppe früher oder später eine Ausnahme gewähren.