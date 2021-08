Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Bei Powercell steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund drei Prozent. Dieser Bremsbereich ist bei 16,20 EUR zu finden. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. So gibt es beim Einkauf einen saftigen Rabatt. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Bestätigung.

Fazit: Diese Powercell-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.