Podas Chief Medical Officer leitet klinische Studie ein

Vancouver, British Columbia, 9. August 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC PINK: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Jagdeep Gupta, MD („Dr. Gupta“), der ärztliche Leiter (Chief Medical Officer) des Unternehmens, mit den Vorbereitungen auf die ersten klinischen Studien zu Podas Produkten für die Raucherentwöhnung begonnen hat.

Dr. Gupta erklärt: „Ich habe bereits damit begonnen, die ersten klinischen Studien zur Wirksamkeit der Poda-Produkte als Hilfestellung bei der Raucherentwöhnung einzuleiten. Derzeit bin ich mit der Umsetzung einer Pilotstudie befasst, die uns eine solide Grundlage für die Entwicklung aussagekräftiger und effektiver klinischer Studien bieten wird. Diese klinischen Studien sind so konzipiert, dass sie zur Veröffentlichung von Ergebnissen der Evidenzstufe 1 in international anerkannten medizinischen Fachzeitschriften führen, sofern die Datenlage einen entsprechenden Nachweis liefert. Die Pilotstudie dient außerdem dazu, eine wissenschaftliche Grundlage für die Wirksamkeit von Podas Produkten zur Raucherentwöhnung zu schaffen, und könnte Poda darüber hinaus den Zugang zu Forschungszuwendungen und anderen Finanzmitteln ermöglichen, die dann für weiterführende Untersuchungen, klinische Studien und zur Validierung von Forschungsergebnissen verwendet werden können.“

CEO Ryan Selby erklärt: „Ich bin überzeugt, dass die beste Entscheidung, die ein aktueller Raucher treffen kann, zweifellos die ist, mit dem Rauchen aufzuhören – und zwar sofort. Für viele Menschen kann es jedoch äußerst schwierig sein, mit dem Rauchen aufzuhören, und die derzeit verfügbaren Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung sind oft nicht so wirksam, wie wir es uns wünschen würden. Den erwachsenen Rauchern, die mit dem Rauchen aufhören wollen, will Poda die effektivsten Hilfsmittel an die Hand geben, damit ihre Bemühungen auch von Erfolg gekrönt sind. Die klinischen Studien werden als wissenschaftliche Grundlage für die Verwendung von Podas Produkten zur Raucherentwöhnung dienen, und ich kann es kaum erwarten, mit den Arbeiten an diesen Studien zu beginnen.“