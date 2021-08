Die Aktie des Ölproduzenten Hess Corp. korrigiert seit Anfang Juli.

Die Aktie des Ölproduzenten Hess Corp. korrigiert seit Anfang Juli. Zuvor scheiterte der Wert mit zahlreichen Versuchen, die Widerstandszone um 90 US-Dollar nachhaltig zu überwinden.

Aktuell versucht die Aktie, im Bereich von 72,5 / 71,5 US-Dollar einen neuen tragfähigen Boden auszubilden. Ob dieses Unterfangen gelingen wird, bleibt mit Blick auf die aktuelle Gemengelage allerdings abzuwarten.



Unter fundamentalen Aspekten standen Ende Juli die Ergebnisse für das 2. Quartal zur Veröffentlichung an. Hess Corp. gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,6 Mrd. US-Dollar an; nach 0,84 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der deutliche Umsatzanstieg schlug sich auch auf der Ergebnisseite nieder, wenngleich es dem Unternehmen nicht gelang, ein positives Ergebnis zu erzielen. Immerhin gelang es Hess, den Verlust in Q2/2021 auf -73 Mio. US-Dollar zu reduzieren. Noch im entsprechenden Vorjahresquartal musste ein Verlust in Höhe von -320 Mio. US-Dollar verkraftet werden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn lag bei 74 Mio. US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich die aktuelle Konstellation wie folgt zusammenfassen. Um erste positive Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss die Aktie über die 78,5 US-Dollar vorstoßen. Hier bildete sie zuletzt ein Verlaufshoch aus. Gleichzeitig gilt: Unter die Zone 72,5 / 71,5 US-Dollar sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 66,0 US-Dollar drohen.