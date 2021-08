Viele Menschen werden bestätigen, dass Tierliebe ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist und sie dieser auch oftmals mit eigenen Haustieren Ausdruck verleihen.

Nur die wenigsten werden allerdings daraus die Inspiration ziehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Josefine Schmidt hat dies getan. Aus der eigenen Studentenwohnung heraus gründete sie ihre Firma mit der Marke Tierliebhaber. Im Interview spricht sie über die Hintergründe ihrer Unternehmensgründung, die schnelle Entwicklung von Tierliebhaber und die Bedeutung einer aktiven Kundenkommunikation.

Frau Schmidt, wie kam es zu der Entscheidung, ein eigenes Unternehmen zu gründen? War dies von Anfang an ein fester Bestandteil ihrer Karriereplanung?

„Ich hatte zwar schon immer den Drang in mir, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und irgendwann vielleicht mal eine eigene Firma zu haben, um wirklich etwas verändern zu können. Die Gründung unseres Unternehmens war trotzdem nicht geplant, sondern ist viel mehr aus eigenem Bedarf entstanden. Vor einigen Jahren suchte ich nach natürlichen Alternativen für den Hund, die sowohl einfach anzuwenden als auch hilfreich für Hund und Halter sind. So etwas gab es damals schlichtweg nicht auf dem Markt. Also habe ich mir ein Herz gefasst und mich gemeinsam mit Philipp Smakman auf das Abenteuer begeben, diese Produkte, die mir gefehlt haben für meinen Hund, selbst zu entwickeln. Das war der Startschuss für unser Unternehmen.“

Ihre ersten Schritte machten sie mit ihrem Unternehmen in Deutschlands Start-Up-Hochburg Berlin. Was waren die ausschlaggebenden Punkte, dass Sie über Brandenburg schlussendlich in Leipzig angekommen sind?

„Dass wir in Berlin gegründet haben, hatte gar nichts mit dem Standing der Stadt in der Gründerwelt zu tun. Wir haben damals hier gewohnt und haben unsere ersten Schritte in unserer Wohnung gemacht. Wir haben aus unserer Wohnung heraus gearbeitet, erste Produkte gelagert und sind von dort mit dem Auto zu den Paketstationen gefahren, um erste Lieferungen loszuschicken. Als unser Unternehmen nach und nach gewachsen ist und wir immer mehr Kunden dazugewinnen konnten, mussten wir passende Lager- und Büroräumlichkeiten finden. Daher sind wir dann in immer größere Locations in und anschließend um Berlin gezogen. Größere Räume müssen natürlich finanziert werden. Da wir ohne externen Investor arbeiten, war dies irgendwann in Berlin nicht mehr möglich. In unserem Brandenburger Standort hatten wir von der Anbindung her gesehen eine strukturschwache Lage, daher war es sehr schwierig dort ausreichend neue Mitarbeiter zu finden. So kam dann die Entscheidung, nach Leipzig zu ziehen und dort weiter zu wachsen.“

Ihr Markenname Tierliebhaber zeigt eine sehr enge Verbundenheit zur Tierwelt. Woher ziehen Sie Ihre Leidenschaft und Motivation?

„Tiere haben schon von klein auf eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Von Kindesbein auf hat mich die Liebe zu Tieren geprägt. Ob Frösche, Kaninchen, Hamster, Ponys oder natürlich Hunde. Die Motivation für das Unternehmen ist dabei besonders, mit Tierliebhaber meinen Teil dazu beitragen zu können, dass es Hunden und Hundehaltern mit dem was wir machen besser geht. Hier ist die Gesundheit des Hundes als auch das Wohlbefinden der Halter, denen wir mehr Zeit und einfach Anwendungen ermöglichen möchten, stets im Vordergrund.“

Bild: Unternehmenslogo Tierliebhaber, www.tierliebhaber.de

Als Anbieter von natürlichen Produkten für Hunde sind Sie in einen Markt eingestiegen, der von mehreren großen Marktführern beherrscht wird. Wie haben Sie es geschafft, sich durchzusetzen und einen Kundenstamm aufzubauen?

„Uns war von Beginn an klar, dass wir eine authentische Marke sein wollen. Das zeigt sich natürlich auch darin, dass wir eben alle ein großes Herz für Tiere haben und für sie nur das Beste wollen. Dazu haben wir früh damit begonnen, mit unserer Community zusammen zu arbeiten. Sei es durch Blogbeiträge, in denen wir über gewisse Themen und Probleme zum Thema Hund sprechen und durch unsere aktive Arbeit auf den Sozialen Netzwerken. Um erfolgreich zu sein, muss man nichtsdestotrotz seine Produkte, seine Dienstleistungen und sein Team immer stetig verbessern. Einen engen, zufriedenen und treuen Kundenstamm aufzubauen ist die eine Sache, diesen aber zu halten und zu erweitern die andere. Dafür zeigen wir uns und stehen für unsere Produkte mit unserem Namen, unserer Stimme und unserem Gesicht. Gleichzeitig geben wir unserer Community eine Stimme und lassen diese auch zu Wort kommen.“

Mittlerweile bieten Sie eine breite Palette an Produkten an. Wie läuft bei Ihnen die Entwicklung der Produkte ab? Worauf liegt derzeit besonders der Fokus?

„Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt kann es durchaus unterschiedlich lang dauern. Zunächst finden wir eine Idee, die normalerweise entsteht, weil wir selbst ein Problem bei unseren Hunden sehen oder etwas aus unserer Community an uns herangetragen wird. Dann prüfen wir mit unserem Team aus Experten, was umsetzbar ist und lassen anschließend erste Formeln und Samples entwickeln. Hierbei muss eine einfache Anwendung gegeben sein und das Produkt aus rein natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Dann wird das neue Produkt so weit angepasst, bis es schlussendlich zu 100% dem entspricht, was wir uns vorstellen, und unseren Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Der Fokus liegt bei uns derzeit besonders auf dem Bereich Zahnpflege. Hier arbeiten wir gerade besonders an der Ausweitung unseres Sortiments. Dazu gehört auch unser Tierliebhaber Dentalspray. Hundehalter dürfen nicht außer Acht lassen, dass ein gesunder Maulraum und gesunde Zähne die Basis für gesunde Hunde sind. Rund 80 Prozent der Hunde in Deutschland leiden an Zahnproblemen, wobei es den Haltern teilweise erst sehr spät auffällt.“

Für viele junge Unternehmen ist das Thema Finanzierung und Liquidität ein wichtiger Faktor. Wie haben Sie ihr Unternehmen und die ersten Produktentwicklungen finanziert?

„Wir haben Tierliebhaber mit unseren eigenen Ersparnissen gegründet und bisher keine Finanzierung von externen Investoren angenommen. In den ersten zwei Jahren, haben wir alles, was wir eingenommen haben, direkt reinvestiert und uns als Gründern in dieser Zeit kein beziehungsweise kaum Gehalt ausgezahlt. Für uns lag der Fokus von Beginn an darauf, die bestmöglichen Produkte zu entwickeln und dabei die Nähe und den direkten Austausch mit den Kunden zu haben. Parallel konnten wir so das Team und unsere Marke stetig weiterentwickeln.“

Der Onlinehandel hat in den vergangenen Monaten, auch bedingt durch die globalen Ausgangsbeschränkungen, noch weiter zugelegt. Welche Entwicklungen haben Sie in dieser Zeit erlebt und welche erwarten Sie für die kommenden Monate?

„Der Onlinehandel war während der Pandemie mit am wenigsten betroffen und hat durch die Ausgangssperren und geschlossenen Läden an Kunden zugenommen. Das lag sicherlich auch daran, dass ältere Kundengruppen sich gezwungenermaßen damit beschäftigen mussten und nun eine viel höhere Akzeptanz für das Einkaufen im Internet entwickelt haben. Nur von positiven Auswirkungen zu sprechen, wird der Sache allerdings nicht gerecht. Rohstoffengpässe waren auch bei uns in der Produktion und bei Verpackungsmaterialien deutlich bemerkbar.

Für die Zukunft wollen wir wieder verstärkt lokale Einzelhändler unterstützen und mit unseren Waren beliefern. Parallel muss man allerdings auch davon ausgehen, dass Online-Shopping weiter zunehmen wird. Kunden, die durch die Pandemie bedingt dann online eingekauft haben, haben die Vorzüge dessen kennengelernt und werden in großen Zahlen dabei bleiben oder es zumindest öfter nutzen, als noch vor der Pandemie.“