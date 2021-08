Das Ergebnis der vor sechs Wochen gestarteten Briefwahl will die GDL an diesem Dienstag (11.00 Uhr) verkünden. Notwendig ist die Zustimmung von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen, aber keine Mindestbeteiligung.

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn rücken Streiks der Lokführer näher. Deren Gewerkschaft GDL begann am Montag in Frankfurt mit der Auszählung der Urabstimmung und rechnet mit einem klaren Votum ihrer Mitglieder für einen Arbeitskampf. "Wir erwarten über 90 Prozent Zustimmung zum Streik", sagte GDL-Chef Claus Weselsky zum Auftakt der Zählung in der Frankfurter Gewerkschaftszentrale.

Ungehört blieb ein Appell von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zur Mäßigung. Eine Bahnsprecherin forderte die GDL erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, weil für die Forderungen Lösungsvorschläge vorlägen. "Streiks in der jetzigen Zeit, in der wir alle mit viel Kraft daran arbeiten, die Folgen der Corona-Krise und der Flutkatastrophe zu bewältigen, würden unsere Kundinnen und Kunden und Zehntausende Beschäftigte wie ein Schlag ins Gesicht treffen."

Weselsky ließ offen, ob am Dienstag Termine für Arbeitsniederlegungen genannt werden. Man werde den Passagieren ausreichend Vorlauf einräumen, damit diese sich vorbereiten könnten. Auch die Dauer von Streiks ließ der Gewerkschafter offen.

Die Bahn wollte sich am Montag nicht zu ihren Streikvorbereitungen äußern, sondern Ankündigungen der GDL abwarten. Die Gewerkschaft hat sich bislang nicht in die Karten blicken lassen und auch offen gelassen, welche Bereiche sie bestreiken will. Am schlagkräftigsten ist sie bei den Lokführern.

Bei deren letzten Streik vor sechs Jahren hatte die Bahn einen Notfahrplan erstellt, um zumindest etwas Betrieb aufrecht zu erhalten. Im Fernverkehr konnte etwa ein Drittel der Züge fahren, vor allem auf den Hauptstrecken vom Ruhrgebiet nach Osten sowie von Hamburg nach Süden. Auch im Regionalverkehr und bei S-Bahnen dürfte bei einem Lokführerstreik ein Großteil der Züge ausfallen. Der gestörte Betriebsablauf könnte dann auch bei Konkurrenten der Deutschen Bahn zu Einschränkungen führen.

Die Tarifrunde zwischen Bahn und GDL steckt fest. Weselsky schloss erneut aus, beim gegenwärtigen Stand an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Die Verhandlungen sind gescheitert, und die Uhr läuft ab. Jetzt ist Arbeitskampf angesagt, wenn der Bahn-Vorstand kein verbessertes Angebot vorlegt."