Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Dow leicht im Minus nach Rekordhoch am Freitag Der Dow Jones Industrial dürfte nach dem Rekord am Freitag erst einmal etwas tiefer in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Montag taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,35 Prozent im Minus bei 35 084 Punkten. Am …