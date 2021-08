Die Überprüfung durch Gaston County gibt Zeit für konstruktives Engagement

BELMONT, N.C., 9. August 2021 – Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL) (ASX: PLL) („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) stellt das folgende Update zur Änderung des Bebauungsplans des County für ihr Lithiumprojekt Carolina bereit.

Am 6. August 2021 stimmten die Commissioners während einer Sondersitzung des Gaston County Board of Commissioners für ein 60-tägiges vorübergehendes Entwicklungsmoratorium hinsichtlich neuer Genehmigungen für Bergbau- und Steinbruchaktivitäten, um die aktuellen Branchenvorschriften des County und ihre potenziellen Auswirkungen auf zukünftige Betriebe zu überprüfen. Das Unternehmen freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Commissioners des Gaston County und Mitarbeitern an den vielen wichtigen Angelegenheiten, die ihrer Prüfung unterliegen.

„Wir möchten dem Gaston County Board of Commissioners für seine Führungsrolle bei der Schaffung dieses Rahmens und der Überprüfungsstruktur danken, womit der County und das Unternehmen gemeinsam Fortschritte erzielen können. Wir sind uns von ganzem Herzen einig, dass es für die Commissioners wichtig ist, die Zeit zur Überprüfung der bestehenden bundesstaatlichen und regionalen Vorschriften zu haben und wie sie auf Pläne für das Lithiumprojekt Carolina angewendet werden können“, sagte Keith Phillips, CEO von Piedmont Lithium.

„Wir stellen fest, dass die Rechtsberater, die das County vertreten, in einer Erklärung während der Sondersitzung klargestellt haben, dass Gaston County das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung unterstützt und der Beschluss nicht dazu dient, den Bergbau aufzuhalten, sondern dem County Zeit zur Durchführung seiner Due Diligence gibt. Wir freuen uns darauf, mit den Commissioners und der ganzen Gemeinde in Bezug auf unser Engagement für Umweltverantwortung und wirtschaftlichen Wohlstand für das County zusammenzuarbeiten, während wir daran arbeiten, die Versorgungskette der USA für eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu avancieren.“