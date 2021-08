Changes in the composition of Audit Commitee of joint stock company "Latvijas Gāze" Nachrichtenquelle: globenewswire | 09.08.2021, 15:00 | 15 | 0 | 0 09.08.2021, 15:00 | Joint stock company “Latvijas Gāze” has recieved resignation notification that member of the Audit Commitee of joint stock company “Latvijas Gāze” Benita Kudore will leave the position of Audit Commitee member with september 5, 2021.



