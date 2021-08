Pfand für alle - Für innocent wird der Traum vom Kreislauf wahr / innocent schließt sich bereits zum 1. Oktober 2021 dem deutschen Pfand auf Einweg-PET-Flaschen an (FOTO)

München (ots) - Unter dem Titel "Pfand für alle" macht sich innocent,

Marktführer in der Gesamtkategorie gekühlte Säfte und Smoothies, schon seit 2020

für eine Ausweitung des Pfandes für Einweg-PET-Flaschen von Smoothies und Säften

stark. Eine entsprechende Änderung des Verpackungsgesetzes tritt nun zum 1.

Januar 2022 in Kraft. innocent möchte seinen Recycling-Kreislauf schon früher

schließen und tritt bereits zum 1. Oktober 2021 dem deutschen Einwegpfandsystem

mit seinen Flaschen bei.



Warum lohnt sich das Einwegpfand bei Smoothies & Säften?





Mit einer werkstofflichen Verwertung von rund 98 % hat sich das deutschePfandsystem bewährt. Im Vergleich werden PET-Verpackungen, die über das dualeSystem - sprich den grünen Punkt - erfasst werden, nur zu 37 % werkstofflichverwertet[1]. Einwegverpackungen für Frucht- und Gemüsesäfte sowie diverseandere Getränke sind jedoch bislang per Gesetz von der Pfandpflichtausgeschlossen. Das Problem an der Sache: Kunststoffe, die über den Grünen Punktgesammelt werden, können zumeist nicht mehr für die Herstellung vonLebensmittelverpackungen verwendet werden[2]. Die Anpassung desVerpackungsgesetzes zum 1. Januar 2022 schließt nun den Recycling-Kreislauf undermöglicht es, jedes Jahr aus 1,5 Milliarden benutzten Flaschen wieder neue zumachen[3].Der Frühstart in den KreislaufAuch wenn das neue Gesetz zum 1. Januar 2022 in Kraft tritt, wird innocentbereits zum 1. Oktober die EAN-Nummern ändern und mit seinen Einweg-PET-Flaschendem Pfandsystem beitreten. innocent hat sich schon immer dafür eingesetzt, dasRecycling für ihre Trinker und Trinkerinnen so einfach wie möglich zu gestalten,um sicherzustellen, dass der Kreislauf geschlossen werden kann und dieUmweltauswirkungen reduziert werden. Der Eintritt ins deutsche Einwegpfand wirddazu beitragen, dass nahezu alle innocent Flaschen ihr vollesRecycling-Potenzial ausschöpfen können. Durch den schnelleren Beitritt werden indiesem Jahr bereits mehr als 15 Millionen innocent Flaschen davor bewahrt, imGelben Sack und somit potentiell in einer Downcycling-Spirale zu landen."Wir von innocent wollen die Dinge besser hinterlassen, als wir sie vorgefundenhaben" , zitiert Christina Müller, Leitung Unternehmenskommunikation /Nachhaltigkeit und Ernährung bei innocent Deutschland, das Credo des Smoothie-und Saft-Produzenten. Und führt weiter aus: "Wir sind voll Vorfreude undungeduldig und starten noch vor dem offiziellen Inkrafttreten des Gesetzes insdeutsche Einweg Pfandsystem, um es dem Konsumenten leichter zu machen, zumRecycling von Smoothie- und Saftflaschen beizutragen.Darüber hinaus ist sich das Unternehmen bewusst, dass es eine