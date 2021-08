Bis Anfang dieses Jahres lief es für die RWE-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, das Papier konnte sogar die Vorkrisenhochs bei 34,64 Euro klar übertreffen und markierte bei 38,65 Euro das vorläufige Hoch. Seit Januar allerdings hat sich eine sukzessive Schwächephase eingestellt und drückte die Notierungen zeitweise sogar in den Unterstützungsbereich aus Ende 2019 um 28,81 Euro abwärts. Markanter ist die Unterstützung allerdings um 30,00 Euro, die per Wochenschlusskurs nicht angerührt wurde. Ausgerechnet diese verleiht der Aktie von RWE nun merklichen Auftrieb und könnte sogar für eine zwischengeschaltete Trendwende sorgen.

EMA 50 im Fokus

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst wenn RWE es schafft mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt bei 31,78 Euro zuzulegen, werden weitere Gewinne in den Bereich der Jahreshochs aus 2014 bei 32,98 Euro und darüber 34,64 Euro wahrscheinlich. Dies würde es Anlegern entsprechend erlauben kurzfristige Long-Positionen aufzubauen. Ein bärisches Szenario wäre dagegen unterhalb von 28,00 Euro zu erwarten, dadurch könnte es zurück in den Bereich des EMA 200 abwärts gehen, darunter sogar auf die etwas größere Unterstützung um 24,54 Euro.