LONDON/GLASGOW (dpa-AFX) - Als Gastgeber der UN-Weltklimakonferenz COP26 hat die britische Regierung dazu aufgerufen, die Nutzung fossiler Energieträger so schnell wie möglich zu reduzieren. Die anstehende COP müsse die Konferenz werden, bei der man Kohlestrom in die Geschichtsbücher verweise, sagte der designierte Präsident der Konferenz, Alok Sharma, am Montag nach der Vorstellung des neuen Berichts des Weltklimarats. Internationale Wissenschaftler erklären darin, es brauche "unmittelbares, schnelles und weitreichendes Handeln", um das 2015 in Paris vereinbarte 1,5 Grad-Klimaziel noch im Bereich des Möglichen zu halten und katastrophale Folgen des Klimawandels abzuwenden.

Das Pariser Abkommen hat zum Ziel, die Erwärmung der Erde bei unter zwei Grad zu stoppen, möglichst bereits bei 1,5 Grad. Die Erde hat sich aber schon um rund 1,2 Grad erwärmt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.