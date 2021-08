HÜBERS holt HANNOVER Finanz Gruppe ins Boot

Hannover/Bocholt (ots) - Der Maschinenbauer HÜBERS will gemeinsam mit dem Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz an Bord weiter Fahrt aufnehmen und den Wachstumskurs des Familienunternehmens sowie die Internationalisierung nachhaltig vorantreiben - gleichzeitig erweitert HÜBERS die Geschäftsführung.

Das 1937 gegründete Unternehmen HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH mit Sitz in Bocholt ist seit 1983 durch einen Management-Buy-out in der Hand der Unternehmerfamilie Terhardt und hat sich seitdem zum Weltmarktführer im Anlagenbau für kundenspezifische Verguss-, Infusions- und Imprägniertechnologie entwickelt. Gemeinsam mit HANNOVER Finanz will HÜBERS jetzt das stetige Wachstum nachhaltig beschleunigen und die Internationalisierung ausbauen. Die HANNOVER Finanz Gruppe steigt als Mehrheitsgesellschafter bei HÜBERS ein und wird dem Unternehmen mit ihrem Experten-Netzwerk auch als Sparringspartner zur Seite stehen. Zusätzlich hat HÜBERS mit Unterstützung der hannoverschen Beteiligungsgesellschaft die Position des CEO neu besetzt. Bei der von langer Hand geplanten Suche nach einem Partner unterstützte die DZ BANK das Familienunternehmen. Zum Anteilskaufpreis haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart.



Mit über 100 Patenten hat sich das Familienunternehmen HÜBERS in den nahezu 85 Jahren seines Bestehens einen Ruf als innovativer Problemlöser erworben. HÜBERS baut Maschinen und Anlagen, die für die Beschichtung, Isolierung oder Herstellung unter anderem von elektrischen Bauteilen notwendig sind. Der Spezialist für Vakuumverguss-, Infusions- und Imprägniertechnologie liefert seine Maschinen und Anlagen sowohl an die Elektronik- und Automobilindustrie sowie an Windkraftanlagenbauer als auch an Energie- und Medizintechnikunternehmen. Mit insgesamt 125 Mitarbeitenden in Bocholt sowie an Vertriebs- und Service-Standorten in Japan und China erarbeitet das Unternehmen Lösungen für seine Kunden weltweit und lieferte Stand heute rund 3.500 Maschinen und Anlagen an das "Who-is-Who" der internationalen Industrieunternehmen in über 60 Ländern. Die Unternehmerfamilie sieht weitere Wachstumschancen durch die Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität, Leichtbau und Erneuerbare Energien. Der wachstumsstarke Maschinen- und Anlagenbauer erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro.