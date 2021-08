Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Neue Klima-Horror-Modelle mit Extremszenarien, Entlastung nur im Kleingedruckten Der neue 6. Sachstandsbericht des IPCC am Montag macht in seiner Überschrift der „Zusammenfassung für Politiker“ eine klare Ansage: Der Klimawandel verbreitet sich weiter, rasch und verstärkt. Was sind die wesentlichen Änderung gegenüber dem 5. …