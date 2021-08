BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will einen erneuten Lockdown wegen steigender Corona-Infektionen unbedingt verhindern. "Wir wollen keine Schließungen, sondern wir wollen Sicherheit durch mehr Impfen und noch mehr Testen", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Das Impftempo müsse erhöht und das Testen in Innenräumen ausgeweitet werden. "Wir müssen mehr Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen. Denn für uns ist eines klar: Geimpfte haben Vorteile. Und jemand, der geimpft ist, darf keine Nachteile haben, weil andere Menschen aus verschiedenen Gründen keine Lust haben, sich impfen zu lassen."

Zugleich betonte Ziemiak, dass in der aktuellen Situation, in der sich jeder impfen lassen könne, die Tests ab Oktober selbst bezahlt werden müssten. "Denn es ist niemandem zu erklären, warum das durch alle gemeinsam finanziert werden soll. Also sollen, das ist unsere feste Überzeugung, die kostenlosen Tests in zwei Monaten auslaufen." Außerdem müsse der Bundestag die epidemische Notlage von nationaler Tragweite verlängern, sagte der CDU-Generalsekretär.