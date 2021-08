Paul Cooper und Paul Appleton, Restrukturierungsspezialisten aus dem Vereinigten Königreich von Begbies Traynor Group PLC, wurden mit sofortiger Wirkung zu gemeinsamen Insolvenzverwaltern des Unternehmens ernannt.

In den vergangenen Monaten haben die Directors mehrere Möglichkeiten geprüft, um die Notierung des Unternehmens aufrechtzuerhalten, doch heute sind die Directors – unterstützt durch den Rat von Restrukturierungsspezialisten – zum Schluss gekommen, dass die Insolvenz des Unternehmens die beste Option ist, um die Interessen aller Aktionäre zu schützen. Als unlösbares Problem hat sich die Umstrukturierung der hohen Schulden erwiesen, die NQ Minerals PLC in den vergangenen Jahren angehäuft hat.

Dementsprechend wurde das Unternehmen unter Verwaltung gestellt, um den erforderlichen Spielraum für die Prüfung aller Umstrukturierungsoptionen zu schaffen. Die zugrunde liegenden Betreibergesellschaften notieren weiterhin im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit und die zugrunde liegenden Hellyer-Betriebe zeigen weiterhin eine starke Performance.

Der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der AQUIS Exchange wird bis auf weiteres ausgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Directors und Officers des Unternehmens nicht in der Lage sind, Fragen zur Position der Inhaber von Wertpapieren des Unternehmens jeglicher Form oder zur Position der Gläubiger zu beantworten, da sich das Unternehmen unter Verwaltung befindet.

Alle Anfragen von Aktionären, Gläubigern und Schuldnern (die direkt mit dem Unternehmen in Zusammenhang stehen) hinsichtlich NQ Minerals PLC sollten nun direkt an Begbies Traynor Group PLC per E-Mail gerichtet werden:

NQMinerals@btguk.com

-END-

Administrator:

Begbies Traynor Group plc

Email: NQMinerals@btguk.com

AQSE Corporate Adviser:

First Sentinel Corporate Finance Limited

Brian Stockbridge / Gabrielle Cordeiro

Tel: +44 (0) 207 183 7407 (United Kingdom)

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen regulatorischen Informationsdienst gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich zugänglich.