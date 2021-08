Divergierende Segmententwicklung im zweiten Quartal -

Colocation-Teilverkauf führt zu positivem Einmaleffekt

q.beyond hat heute eine Zwischenmitteilung zum zweiten Quartal publiziert, die eine ungebremste Nachfrage nach Cloud-Lösungen zeigt und vor dem Hintergrund des IP-Colocation-Verkaufs zu einer erhöhten Guidance führt.

Zahlen im Rahmen unserer Erwartungen: Die Umsätze legten in Q2 insgesamt um 12,6% yoy auf 38,8 Mio. Euro zu (MONe: 39,0 Mio. Euro). Während das Cloud- & IoT-Geschäft (+19,2% yoy; Umsatzanteil: 73,7%) v.a. aufgrund einer Vielzahl an Cloud-Migrationen und der Realisierung von New-Work-Konzepten weiter an Auftrieb gewann, verzeichnete das SAP-Segment (-2,8% yoy; Umsatzanteil: 26,3%) durch anhaltende Kontaktbeschränkungen wie von uns avisiert vorerst kein weiteres Wachstum. Nichtsdestotrotz zeigten sich die SAP-Erlöse aufgrund vertraglich wiederkehrender Leistungen aus dem Application-Management, Hosting und Basisbetrieb zumindest auf Halbjahressicht stabil. Die gehemmte, bei größeren Transformationsprojekten jedoch oft unentbehrliche Beratung und Implementierung neuer Lösungen vor Ort, dürfte hinsichtlich der fortschreitenden Impfkampagne u.E. jedoch im zweiten Halbjahr zu entsprechenden Nachholeffekten führen. Auf Ergebnisebene entspricht das EBITDA mit 1,2 Mio. Euro exakt unserer Erwartung, wodurch die EBITDA-Marge auf 3,2% (+550 BP yoy) zulegte. Der Grenzertrag ( EBITDA/ Umsatz) von 46,3% im Vorjahresvergleich verdeutlicht u.E. die überproportionale Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von q.beyond. Der außerordentlich starke Auftragseingang von 87,5 Mio. Euro (+143,1% yoy) in Q2/21 entfällt laut Unternehmen zu knapp 90% auf Neukundenverträge sowie zusätzliche Leistungen für Bestandskunden und dürfte nicht zuletzt vor allem ein Resultat des Fünfjahresvertrags mit Röhlig Logistics (vgl. Comment vom 11.05.) sein.



