Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn Moderna ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 373,20 EUR ausgelotet. Die Situation bleibt also angespannt.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

Fazit: Bei Moderna geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.