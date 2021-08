CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt einigen sich auf Koalition Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.08.2021, 17:39 | 39 | 0 | 0 09.08.2021, 17:39 | MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Spitzen von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben sich auf den Entwurf eines Koalitionsvertrags geeinigt. Das teilten die Parteichefs am Montag mit. Über den Entwurf müssen bei CDU und SPD jetzt noch die Mitglieder entscheiden, bei der FDP ein Parteitag./afa/DP/men



