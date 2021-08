BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht Deutschland als Vorreiter beim Klimaschutz. Scholz sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag zum neuen Bericht des Weltklimarats IPCC: "Die Erkenntnisse des IPCC bestätigen, wie wichtig der Kampf gegen den Klimawandel ist. Es zeigt sich, dass unser Plan gelingen muss - innerhalb von nicht mal 25 Jahren komplett klimaneutral zu werden. Und dabei wollen wir gute Arbeitsplätze in der Industrie und den Wohlstand in unserem Land erhalten. Wenn Deutschland dieser Umstieg gelingt, werden andere Industrienationen folgen."/hoe/DP/men