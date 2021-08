EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Net Asset Value per 31. Juli 2021 09.08.2021 / 18:00 Net Asset Value Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zug, 9. August 2021

Net Asset Value per 31. Juli 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. Juli 2021 EUR 131.82 (CHF 141.64), was einer negativen Veränderung von -0.4% in EUR respektive -2.4% in CHF seit dem 30. Juni 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli bei nicht signifikanter Währungsentwicklung leicht negativ, was hauptsächlich auf Bewertungsanpassungen in verschiedenen Portfoliofonds - darunter Eagletree IV, Clarus Lifesciences III und Alpha CEE Opportunity IV - zurückzuführen ist.

Das Portfolio war in Höhe von EUR 2.4 Mio. cash-flow negativ. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Highland Europe I aus dem Verkauf von Talentsoft, einem SaaS-basierten Unternehmen für integrierte Talent- und Kompetenzmanagementlösungen. Des Weiteren schüttete Warburg Pincus XII Erlöse aus dem Verkauf von NEOGOV aus, einem führenden Anbieter einer Software-as-a-Service-Plattform für die Verwaltung von Humankapital, welche sich auf Behörden und Bildungseinrichtungen in den USA konzentriert.

PEH tätigte im Juli eine Kapitalzusage von USD 2.0 Mio. an den Insight Partners XII Buyout Annex Fund, einen in den USA ansässigen Wachstumsfonds mit Fokus auf dem SaaS-Markt.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.