im Rahmen unseres monatlichen FCR-Updates möchten wir Sie über zahlreiche Aktivitäten, die uns in den letzten Wochen bewegt haben, proaktiv und kompakt informieren. Die Welt der Einkaufs- und Fachmärkte, der Nahversorger und Drogerien, kurzum unser Geschäftsfokus, ist und bleibt intakt, spannend und renditestark; insbesondere deshalb, weil wir eben nicht in Berlin, Hamburg oder Frankfurt die FCR-Flagge zeigen, sondern von Beginn an, also seit 2014, deutschlandweit an eher regional und lokal geprägten Standorten zu Hause sind.

Als erstes blicken wir auf ein sehr erfreuliches erstes Halbjahr 2021 zurück, in dem wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine deutliche Ergebnissteigerung erzielen konnten. Unser operatives Geschäft floriert, die Funds from Operations (FFO) sind um 67 % auf 3,7 Mio. Euro gestiegen. Dass wir stetig profitabel wachsen, zeigt sich auch beim Vorsteuerergebnis: So verbesserte sich das EBT um 53 % auf 6,7 Mio. Euro. Mit Blick auf die positiven Halbjahreszahlen und unsere laufenden Geschäftsaktivitäten sind wir auch für die nächsten Monate sehr optimistisch. Für das Gesamtjahr 2021 wollen wir einen FFO von 8 Mio. Euro und ein EBT von 14 Mio. Euro erwirtschaften. Damit ist FCR auf einem weiterhin guten und nachhaltigen Wachstumskurs.