WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit einem leichten Plus geschlossen. Der ATX ging mit knappen Aufschlägen von 0,14 Prozent bei 3577,09 Punkten aus dem Handel. Zuvor hatte der österreichische Leitindex über den gesamten Handelstag hinweg mehrmals sein Vorzeichen gewechselt. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenso moderate 0,15 Prozent auf 1809,99 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen ergab sich unterdessen kein klares Bild.

Von enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone zeigten sich die Anleger am Montag kaum beeindruckt. Im August trübte sich die Anlegerstimmung im Euroraum deutlich ein. Gegenüber dem Vormonat sank der entsprechende Sentix-Indikator um satte 7,4 auf 22,2 Zähler. Experten hatten eigentlich mit einem weitaus geringeren Rückgang auf 29,0 Punkte gerechnet. "Die globale Konjunktur läuft auf Hochtouren, doch die Dynamik wird schwächer", erklärte Sentix.