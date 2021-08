^ DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung windeln.de hält trotz Herausforderungen an strategischer Zielsetzung fest

windeln.de hält trotz Herausforderungen an strategischer Zielsetzung fest

* Entwicklung im Segment China in H1 2021 spürbar hinter den ursprünglichen Erwartungen



* Strategische Projekte zur Verbesserung der Profitabilität weiter vorangetrieben



* Aufholeffekte für H2 2021 erwartet, Zielsetzung 2022 unverändert

* Prognose wesentlicher Kennzahlen angepasst



* Erfolgreiche Kapitalerhöhungen und der Ausbau neuer Vertriebswege schaffen gute Voraussetzungen für künftiges Wachstum

München, 09. August 2021: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201) passt auf Basis vorläufiger Finanzangaben für das erste Halbjahr 2021 die bisherige Prognose wesentlicher Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 in Teilen an. Das strategische Hauptziel, profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, besteht weiterhin fort. Durch die Kombination von wegfallenden Einmaleffekten und Verzögerungen bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen insbesondere im zweiten Quartal 2021 muss die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst werden. Unverändert hält der Vorstand das Ziel, 2022 die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBIT zu erreichen und damit ein wichtiges strategisches Ziel umzusetzen, für realistisch. Voraussetzung hierfür ist zusätzliche Liquidität zur Finanzierung des Aufbaus an Vorratsvermögen.

Matthias Peuckert, CEO der windeln.de ergänzt: "Wir hatten für das erste Halbjahr 2021 einen deutlich stärkeren Beitrag aus den neuen Vertriebskanälen und aus dem Geschäft mit Zwischenhändlern und Firmenkunden in China erwartet. Gleichzeitig führte der Umzug des Hauptlagers zu stärkeren Störeffekten als ursprünglich geplant. Trotzdem sind solche strategischen Projekte wichtig und richtig: Durch den Umzug sind dauerhaft Kosteneinsparungen realisierbar, neue Vertriebskanäle in China stellen das Wachstum dort auf eine breitere Basis. Im zweiten Halbjahr erwarten wir einiges wieder aufholen zu können und halten auch an unseren mittelfristigen Zielen unverändert fest."