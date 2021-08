^ DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht 123fahrschule SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 - Erfolgreiche Übernahmen spiegeln sich bereits in steigenden Umsatzerlösen wider

123fahrschule SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 - Erfolgreiche Übernahmen spiegeln sich bereits in steigenden Umsatzerlösen wider

09.08.2021



- Umsatzerlöse deutlich erhöht auf 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro*)

- Übernahmen von 13 Fahrschulen in den ersten sechs Monaten vertraglich fixiert



- Vorstand geht von weiterem deutlichen Umsatz- und EBIT-Wachstum aus

Köln, 09. August 2021 - Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F), führende, digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, hat ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. Mit deutlich steigenden Umsatzerlösen von 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro*) unterstreicht die Gesellschaft ihre nachhaltigen Fortschritte auf dem weiteren Wachstumspfad. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 2021 die Übernahmen von 13 Fahrschulen vertraglich fixiert. Elementar für den Ausbau des Marktanteils sind auch die Fahrlehrer. Hier konnte die Belegschaft um 14 % von 50 auf 57 Fahrlehrer ausgebaut werden.



Der Vorstand betont jedoch, dass die Pandemie zu erheblichen Einschränkungen des operativen Fahrschulbetriebs geführt hat und für Verzögerungen bei der Übernahme weiterer Fahrschulen verantwortlich ist. Die dadurch entgangenen Umsätze werden auf etwa 1 Mio. Euro beziffert. Diese Effekte ließen sich kostenseitig nicht vollständig kompensieren, sodass die Gesellschaft in Verbindung mit den sonstigen notwendigen Kosten für weiteres Wachstum in den ersten sechs Monaten 2021 ein vorläufiges EBITDA in Höhe von EUR -1.189 erzielt hat. Der Vorstand geht davon aus, dass nach Bereinigung durch COVID-19-Effekte die Gesellschaft einen Umsatz von 3,8 Mio. EUR bei einem EBITDA von TEUR -768 erzielt hätte.