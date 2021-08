DGAP-Adhoc SunMirror AG: SunMirror AG: Generalversammlung wählt Lester Kemp in Verwaltungsrat (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.08.2021, 19:09 | 14 | 0 | 0 09.08.2021, 19:09 | SunMirror AG: SunMirror AG: Generalversammlung wählt Lester Kemp in Verwaltungsrat ^

DGAP-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Personalie

SunMirror AG: SunMirror AG: Generalversammlung wählt Lester Kemp in Verwaltungsrat

09.08.2021 / 19:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

SunMirror AG: Generalversammlung wählt Lester Kemp in Verwaltungsrat Zug, Schweiz, 9. August 2021 - Die Aktionäre der SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die als Bergbau- und Explorationsunternehmen auf Bodenschätze wie Gold, Lithium, Kobalt und andere Metalle und Mineralien spezialisiert ist, haben auf der heutigen außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft Herrn Lester Kemp zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Darüber hinaus wurde die Deloitte AG als neue Revisionsstelle gewählt.

--------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: SunMirror ist eine Holdinggesellschaft für natürliche Ressourcen mit einem strategischen Fokus auf kritische Rohstoffe - jenen Metallen und Mineralien, deren Nachfrage durch die nachhaltigen Technologien der nächsten Generation angetrieben wird. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com. Pressekontakt

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Axel Mühlhaus

Tel.: +49 69 905505-53

sunmirror@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42 - 44

60322 Frankfurt a.M.

--------------------------------------------------------------------------- 09.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: SunMirror AG

Steinhauserstrasse 74

6300 Zug

Schweiz

E-Mail: info@sunmirror.ch

Internet: https://www.sunmirror.ch

ISIN: CH0396131929

WKN: A2JCKK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

EQS News ID: 1225137

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1225137 09.08.2021 CET/CEST

°



SunMirror Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

SunMirror Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer