Fazit

Für einen erneuten Long-Einstieg beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA7HLA sollte erst ein Kurssprung mindestens über 252,00 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial an 270,00 US-Dollar bei Salesforce freisetzen. Vielleicht gelingt es in einer einzigen Kaufwelle sogar an die Vorjahreshöchststände von 284,50 US-Dollar anzuschließen. Die Renditechance bis zum erstgenannten Ziel beliefen sich in diesem Fall auf 65 Prozent, der Wert des Scheins sollte rechnerisch auf 4,50 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte den EMA 50 bei aktuell 241,00 US-Dollar allerdings nicht überschreiten, hieraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Zertifikat von 1,60 Euro ab.