Vallourec Disclosure of trading in own shares on 30 July 2021 Nachrichtenquelle: globenewswire | 09.08.2021, 19:32 | 19 | 0 | 0 09.08.2021, 19:32 |









Disclosure of trading in own shares on 30 July 2021 Name of the issuer User code of the issuer Date of transaction User code of the financial instrument Total daily volume (number of shares) Average weighted price in euros User code market VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 7/30/2021 FR0013506730 120,000 8.0654 XPAR VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 7/30/2021 FR0013506730 40,000 8.0680 CEUX VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 7/30/2021 FR0013506730 25,000 8.0686 TQEX VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 7/30/2021 FR0013506730 15,000 8.0676 AQEU TOTAL 200,000 8.0665 Name of the issuer User code of the issuer Name of ISP User code of the ISP Date/hour of transaction User code of the financial instrument Number of purchased shares Unit price Currency User code market Transaction reference number Objectives VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0000 EUR 142 XPAR vWEiu9FrSxOIrCDvjvrszQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0050 EUR 243 XPAR OsJakql2RqKZFPDkJgWQTAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0000 EUR 190 XPAR LBoFtBHdSJ6m5-wXwh-ACAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0100 EUR 841 XPAR jHbMtHg1RX2IZnp9QHFC6QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0000 EUR 751 XPAR hi-HApbaRaWoAWLmqq3MiAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0000 EUR 217 XPAR D0UcLVhoRkSYGOqXNd2NXgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0000 EUR 17 XPAR 6xpI4Sl5Tw6wGmii0DupngA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0050 EUR 512 XPAR 47yu1wYATWu-acrC0_u_4gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:07 FR0013506730 8.0000 EUR 220 XPAR 3taN3esWTkm7G0HPu7C6uQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:08 FR0013506730 8.0000 EUR 123 AQEU 2091668794045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:08 FR0013506730 8.0000 EUR 515 TQEX 2091668793045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:10 FR0013506730 8.0850 EUR 66 CEUX 2091676189045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:10 FR0013506730 8.0850 EUR 106 CEUX 2091676188045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:10 FR0013506730 8.0800 EUR 391 AQEU 2091676320045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:10 FR0013506730 8.0750 EUR 160 CEUX 2091676319045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:13 FR0013506730 8.1100 EUR 237 CEUX 2091677723045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:13 FR0013506730 8.1100 EUR 164 CEUX 2091677754045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:13 FR0013506730 8.1100 EUR 85 TQEX 2091677778045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:13 FR0013506730 8.0950 EUR 85 TQEX 2091678105045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:13 FR0013506730 8.0950 EUR 83 TQEX 2091678103045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:13 FR0013506730 8.1000 EUR 196 CEUX 2091678100045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:15 FR0013506730 8.1000 EUR 110 CEUX 2091679168045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:15 FR0013506730 8.0950 EUR 94 TQEX 2091679475045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0900 EUR 715 XPAR SaFhnr9_RPKYYplkzhvh0wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0800 EUR 378 XPAR CoJMDRLsQIKy5VKSQRARowA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0900 EUR 90 TQEX 2091680587045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0900 EUR 132 CEUX 2091680583045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0900 EUR 110 CEUX 2091680582045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0900 EUR 191 CEUX 2091680579045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0950 EUR 25 AQEU 2091680578045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0950 EUR 170 AQEU 2091680577045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0900 EUR 24 CEUX 2091680576045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0950 EUR 19 TQEX 2091680575045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0950 EUR 42 TQEX 2091680574045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:16 FR0013506730 8.0950 EUR 19 TQEX 2091680573045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:18 FR0013506730 8.0900 EUR 142 CEUX 2091681526045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:21 FR0013506730 8.0950 EUR 389 XPAR whAXAVi_R6SGTAOJn3LKpQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:21 FR0013506730 8.0950 EUR 300 XPAR KCZcZqNNRSOxbCRG712zbAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:23 FR0013506730 8.0850 EUR 93 TQEX 2091685128045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0950 EUR 200 AQEU 2091685714045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0950 EUR 684 XPAR gQD9BJBuQaSzNlwGV5sFCAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0900 EUR 486 XPAR yJLjMyvkRzeogSryZpqA6gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0800 EUR 669 XPAR Fw_VCql-SOm8JA9mFB8zuAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0900 EUR 179 XPAR 8yOLEhsdQiixW4cURDhiIwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0800 EUR 20 XPAR 7vvzbAekQXq8P0U7-pikjwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0800 EUR 383 XPAR 4BXl-VTpSXO7mQGJO95A0QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0800 EUR 141 XPAR 0NsAKJmHTRe_Drycc7W3KwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0950 EUR 27 CEUX 2091685904045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0950 EUR 108 CEUX 2091685903045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0950 EUR 110 CEUX 2091685902045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0800 EUR 124 XPAR EWFjdRMZS6OdhrGJ8ztcvgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0800 EUR 664 XPAR dYO3wzzqSxygowbMP1jxgAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:24 FR0013506730 8.0950 EUR 198 CEUX 2091685928045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:25 FR0013506730 8.0850 EUR 76 TQEX 2091686549045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:26 FR0013506730 8.0900 EUR 261 CEUX 2091687281045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:26 FR0013506730 8.0800 EUR 129 AQEU 2091687611045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:26 FR0013506730 8.0750 EUR 93 TQEX 2091687610045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:26 FR0013506730 8.0750 EUR 27 TQEX 2091687609045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:26 FR0013506730 8.0700 EUR 195 TQEX 2091687951045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:27 FR0013506730 8.0600 EUR 175 CEUX 2091688380045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:31 FR0013506730 8.1000 EUR 173 CEUX 2091691394045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:31 FR0013506730 8.1000 EUR 110 CEUX 2091691393045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:32 FR0013506730 8.0850 EUR 149 AQEU 2091692073045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:33 FR0013506730 8.0850 EUR 797 XPAR l1FgAB8IQNSRGnq7rz3ecAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:36 FR0013506730 8.0800 EUR 122 AQEU 2091695027045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:37 FR0013506730 8.0800 EUR 206 CEUX 2091695706045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:37 FR0013506730 8.0850 EUR 111 XPAR lZyeD76ORYCIf4o4vQCtSQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:37 FR0013506730 8.0850 EUR 657 XPAR 1iYIcn5PTNy-5WNCZ-ylSAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:39 FR0013506730 8.0850 EUR 370 XPAR TtZ4Ma7KTGSOtqGCztOHSgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:39 FR0013506730 8.0850 EUR 354 XPAR 9yGAZ6wfTv-bSK7JBF24YQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:39 FR0013506730 8.0900 EUR 174 CEUX 2091697273045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:39 FR0013506730 8.0950 EUR 120 AQEU 2091697375045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:41 FR0013506730 8.0800 EUR 505 XPAR lZIWh_8JTMuoUe-czx0nhwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:41 FR0013506730 8.0850 EUR 99 XPAR CvSjqTucRvuvhf235iKQoAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:41 FR0013506730 8.0850 EUR 682 XPAR 6zfmU56tSB-20wWNkZtvZwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:41 FR0013506730 8.0900 EUR 110 CEUX 2091698699045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:41 FR0013506730 8.0950 EUR 129 AQEU 2091698685045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:43 FR0013506730 8.0750 EUR 90 TQEX 2091699874045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:43 FR0013506730 8.0750 EUR 25 TQEX 2091699873045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:43 FR0013506730 8.0750 EUR 90 TQEX 2091699872045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:43 FR0013506730 8.0750 EUR 94 TQEX 2091699871045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:43 FR0013506730 8.0750 EUR 91 TQEX 2091699870045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:43 FR0013506730 8.0900 EUR 448 CEUX 2091699950045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 775 XPAR nIjRtx-_TYaSrPmFoPDS-QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 104 TQEX 2091701847045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 155 TQEX 2091701846045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 222 TQEX 2091701845045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0800 EUR 66 XPAR _JNjNKdR4KeZ2yeX7xssAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0800 EUR 634 XPAR _E9lT7vkRfWRPFlkp9tbQQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0900 EUR 132 AQEU 2091701903045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 4 CEUX 2091701902045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 290 CEUX 2091701901045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:46 FR0013506730 8.0950 EUR 19 CEUX 2091701900045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:47 FR0013506730 8.0600 EUR 411 XPAR HWCSCywPQAqFGKkWfCBEvQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:47 FR0013506730 8.0600 EUR 243 XPAR Ne9IXOObTD2xIZNWbexxeAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:47 FR0013506730 8.0600 EUR 653 XPAR hpGkGaFsROSFnifZvDAoKAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:47 FR0013506730 8.0600 EUR 646 XPAR eylQCCd_RVGP9Q8ndlHcLwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:47 FR0013506730 8.0600 EUR 254 TQEX 2091702421045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:47 FR0013506730 8.0600 EUR 181 CEUX 2091702420045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:53 FR0013506730 8.0400 EUR 283 TQEX 2091706709045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:54 FR0013506730 8.0300 EUR 152 AQEU 2091707107045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:54 FR0013506730 8.0200 EUR 178 CEUX 2091707122045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:54 FR0013506730 8.0100 EUR 189 CEUX 2091707211045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:59 FR0013506730 8.0300 EUR 200 XPAR n1imVF5YQBK7iO1zZYsGZQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 10:59 FR0013506730 8.0300 EUR 484 XPAR HoTGgQS0Qeqz9qwB5iWIKgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:02 FR0013506730 8.0600 EUR 691 XPAR Vr-8xUVXTwaiTibXjAuhegA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:02 FR0013506730 8.0600 EUR 83 TQEX 2091712691045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:02 FR0013506730 8.0600 EUR 84 TQEX 2091712913045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:02 FR0013506730 8.0600 EUR 81 TQEX 2091712918045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:02 FR0013506730 8.0600 EUR 173 CEUX 2091712917045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0600 EUR 692 XPAR THmu7Z4rS8um-H8QEYHcewA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0600 EUR 86 TQEX 2091713209045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0600 EUR 162 CEUX 2091713359045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0500 EUR 325 XPAR zES-OWHASLKI0snadX-boQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0500 EUR 129 XPAR kcoYgKcdS_-KRyEp87QQoAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0500 EUR 192 XPAR cly1RD2BQcKesPk4nMr3ewA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 3 CEUX 2091713393045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 18 CEUX 2091713392045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 22 CEUX 2091713391045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 32 CEUX 2091713390045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 19 CEUX 2091713389045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 78 CEUX 2091713388045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 78 CEUX 2091713387045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 108 CEUX 2091713386045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 145 AQEU 2091713385045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 79 TQEX 2091713384045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:03 FR0013506730 8.0550 EUR 128 AQEU 2091713382045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0400 EUR 686 XPAR xn-xDDHFSnapw181D3hN4AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0300 EUR 502 XPAR HzW7aDG3TvW5fL28C0SzxAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0300 EUR 120 XPAR BI-kvYxvSDSizwbvNFet_AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0400 EUR 69 TQEX 2091716942045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0400 EUR 11 TQEX 2091716941045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0350 EUR 175 CEUX 2091716940045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0400 EUR 91 TQEX 2091716939045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0300 EUR 43 XPAR WZs7h17oS3qIpHpquZg5AwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0300 EUR 650 XPAR kNlPlxWvSAmgnUo-SBADSgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0400 EUR 127 AQEU 2091717022045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:07 FR0013506730 8.0300 EUR 170 CEUX 2091717347045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:12 FR0013506730 8.0650 EUR 58 TQEX 2091722179045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:12 FR0013506730 8.0650 EUR 29 TQEX 2091722178045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:12 FR0013506730 8.0600 EUR 127 CEUX 2091722207045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:12 FR0013506730 8.0600 EUR 71 CEUX 2091722206045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:12 FR0013506730 8.0650 EUR 136 AQEU 2091722205045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:16 FR0013506730 8.0600 EUR 705 XPAR ttb61eWXRzCQHiaLbhWuoAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:16 FR0013506730 8.0650 EUR 105 TQEX 2091725248045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:16 FR0013506730 8.0600 EUR 176 CEUX 2091725247045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:16 FR0013506730 8.0650 EUR 76 TQEX 2091725246045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:16 FR0013506730 8.0650 EUR 84 TQEX 2091725245045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:16 FR0013506730 8.0600 EUR 359 CEUX 2091725308045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0450 EUR 681 XPAR RvIlumZ7R7uUM0H31AsceAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0500 EUR 478 XPAR mjWSKmWkQQqLPXH3PTA5UwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0550 EUR 693 XPAR cIVwn4QqS9GGHzZue_5DVwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0500 EUR 216 XPAR 2s0BD8jZS1yZRlj3qgg5tgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0550 EUR 83 TQEX 2091725962045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0550 EUR 142 AQEU 2091725961045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:17 FR0013506730 8.0550 EUR 93 TQEX 2091725960045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:19 FR0013506730 8.0300 EUR 92 TQEX 2091727089045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:19 FR0013506730 8.0350 EUR 176 CEUX 2091727088045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0300 EUR 85 TQEX 2091729036045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0150 EUR 3 XPAR mrYZ0EX5SKSU_8KmhDWVGwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0150 EUR 652 XPAR D_GLvgCcSh6seNT-Jh7HBgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0200 EUR 663 XPAR 8-dHoQ-7Rr2nnvgZG5ODTQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0200 EUR 682 XPAR 7ORHK0PAR5m-8IAbJRNTbAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0200 EUR 28 XPAR _diof7shS2uq8Bc7h14qlwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:22 FR0013506730 8.0200 EUR 176 CEUX 2091729104045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:24 FR0013506730 8.0150 EUR 73 CEUX 2091730250045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:24 FR0013506730 8.0150 EUR 69 CEUX 2091730249045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:24 FR0013506730 8.0150 EUR 60 TQEX 2091730248045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:24 FR0013506730 8.0150 EUR 197 AQEU 2091730464045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:28 FR0013506730 8.0200 EUR 281 CEUX 2091733596045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:28 FR0013506730 8.0050 EUR 67 TQEX 2091733830045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:28 FR0013506730 8.0050 EUR 18 TQEX 2091733829045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:28 FR0013506730 8.0050 EUR 84 TQEX 2091733828045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:28 FR0013506730 7.9900 EUR 149 XPAR cZkwK-cEQySWkCT3RAZY6wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:28 FR0013506730 7.9900 EUR 581 XPAR c2JNtXi2TN2UrxfbmLam8wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:31 FR0013506730 8.0000 EUR 158 TQEX 2091737498045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:31 FR0013506730 7.9900 EUR 4 AQEU 2091737497045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:31 FR0013506730 7.9850 EUR 200 AQEU 2091737496045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:31 FR0013506730 7.9800 EUR 160 CEUX 2091737495045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:32 FR0013506730 7.9950 EUR 138 TQEX 2091738498045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:32 FR0013506730 7.9950 EUR 10 TQEX 2091738497045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9800 EUR 616 XPAR WAx3IfDhR7agRtE9FKLX2AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9850 EUR 673 XPAR TZmRbjW1SmCtypt_p5XCYwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9800 EUR 65 XPAR _N1XXovwRBiGHM7jLzLoiwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9850 EUR 126 AQEU 2091742477045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9800 EUR 186 CEUX 2091742474045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9850 EUR 77 CEUX 2091742714045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9900 EUR 80 TQEX 2091742712045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9850 EUR 1 TQEX 2091742711045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:36 FR0013506730 7.9850 EUR 63 TQEX 2091742710045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:39 FR0013506730 7.9900 EUR 90 CEUX 2091746691045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:40 FR0013506730 7.9800 EUR 179 CEUX 2091747473045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:41 FR0013506730 7.9850 EUR 60 TQEX 2091748574045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:41 FR0013506730 7.9850 EUR 60 TQEX 2091748572045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:41 FR0013506730 7.9850 EUR 60 TQEX 2091748570045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:41 FR0013506730 7.9850 EUR 60 TQEX 2091748568045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:41 FR0013506730 7.9750 EUR 708 XPAR yxdYz9EMQgevQTqJOEmgHAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:43 FR0013506730 7.9850 EUR 60 TQEX 2091751970045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9950 EUR 456 CEUX 2091754246045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9950 EUR 66 AQEU 2091754187045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9800 EUR 711 XPAR Q4OawBXNQzeZDrIEz9ctKQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9700 EUR 663 XPAR fjMMLCmMS3OWV4O6L1NFdwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9700 EUR 52 XPAR 0XEsP_YjTiu8F9IaQRYVfQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9750 EUR 81 TQEX 2091754818045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9750 EUR 145 AQEU 2091754817045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:45 FR0013506730 7.9800 EUR 179 CEUX 2091754816045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:47 FR0013506730 7.9750 EUR 62 TQEX 2091757059045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:53 FR0013506730 7.9850 EUR 610 XPAR uk9WYKYEQkGB1qCFpGYuXAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:53 FR0013506730 7.9850 EUR 178 XPAR Mg0diBBVTb-tUPSykO5-BAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:54 FR0013506730 7.9850 EUR 79 AQEU 2091765864045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9900 EUR 736 XPAR d01UwqXUS1-vXfEQ7MQeEQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9850 EUR 1891 XPAR vmRBOMUtSSirv6U8kVOJUwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9850 EUR 35 XPAR 0_zXKXPvQ3-KsuCvKMgQbQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9850 EUR 59 CEUX 2091767154045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9850 EUR 110 CEUX 2091767145045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9850 EUR 93 TQEX 2091767143045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:55 FR0013506730 7.9850 EUR 131 AQEU 2091767141045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9800 EUR 188 CEUX 2091769836045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9750 EUR 674 XPAR dIIjvzBnSjWzYrFbOa1PdQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9850 EUR 21 TQEX 2091769850045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9800 EUR 270 TQEX 2091769849045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9750 EUR 83 TQEX 2091769848045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9800 EUR 166 CEUX 2091770106045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 11:57 FR0013506730 7.9800 EUR 148 AQEU 2091770105045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:01 FR0013506730 7.9850 EUR 197 CEUX 2091773198045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:01 FR0013506730 7.9800 EUR 164 CEUX 2091773289045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:02 FR0013506730 7.9800 EUR 91 TQEX 2091773722045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:06 FR0013506730 7.9900 EUR 222 TQEX 2091776593045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:06 FR0013506730 7.9850 EUR 194 CEUX 2091776592045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:06 FR0013506730 7.9800 EUR 32 TQEX 2091776591045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:08 FR0013506730 7.9900 EUR 63 TQEX 2091777962045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:09 FR0013506730 7.9800 EUR 703 XPAR CKvvPlmoQ3-rqTtZEAX40QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:09 FR0013506730 7.9850 EUR 649 XPAR b015drxgRw6Qa-WqEynsOQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:09 FR0013506730 7.9900 EUR 234 AQEU 2091779295045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:09 FR0013506730 7.9800 EUR 170 CEUX 2091779294045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:09 FR0013506730 7.9750 EUR 715 XPAR XJLMSB9tQwCdAn2mLO2kPgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:09 FR0013506730 7.9750 EUR 357 XPAR 9NVVuzFUQ2eJssFJ1FkdvwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:13 FR0013506730 7.9800 EUR 115 CEUX 2091782236045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:13 FR0013506730 7.9800 EUR 115 CEUX 2091782232045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:13 FR0013506730 7.9800 EUR 115 CEUX 2091782220045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:13 FR0013506730 7.9800 EUR 150 CEUX 2091782191045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:13 FR0013506730 7.9750 EUR 92 TQEX 2091782182045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:13 FR0013506730 7.9750 EUR 80 TQEX 2091782178045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:17 FR0013506730 7.9900 EUR 77 AQEU 2091786546045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:17 FR0013506730 7.9900 EUR 117 CEUX 2091786545045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:18 FR0013506730 7.9850 EUR 91 TQEX 2091787063045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:18 FR0013506730 7.9850 EUR 197 CEUX 2091787062045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:19 FR0013506730 7.9850 EUR 139 AQEU 2091787650045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:21 FR0013506730 7.9900 EUR 714 XPAR Do1hWyVoTmCNVj8toUDqZwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:21 FR0013506730 8.0000 EUR 229 TQEX 2091788974045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:21 FR0013506730 7.9900 EUR 176 CEUX 2091788973045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:21 FR0013506730 7.9850 EUR 198 CEUX 2091788972045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:22 FR0013506730 8.0000 EUR 63 TQEX 2091789614045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:22 FR0013506730 8.0000 EUR 128 AQEU 2091789832045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:22 FR0013506730 7.9900 EUR 717 XPAR o59yMasBQGiIpv0Z09cfpQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:25 FR0013506730 7.9850 EUR 180 CEUX 2091791430045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:25 FR0013506730 7.9850 EUR 84 TQEX 2091791429045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:28 FR0013506730 8.0000 EUR 86 CEUX 2091793515045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:29 FR0013506730 8.0000 EUR 428 XPAR tqEPQoM7Q5ORlIM7EYBzIgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:29 FR0013506730 8.0000 EUR 237 XPAR sDnWcA8lQQa3hp5ODhjsRQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:29 FR0013506730 8.0000 EUR 208 TQEX 2091793565045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:29 FR0013506730 8.0000 EUR 143 AQEU 2091793923045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:29 FR0013506730 7.9900 EUR 698 XPAR AIAmgF22T2SxInJ_FmIzqAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:30 FR0013506730 7.9950 EUR 63 TQEX 2091794062045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:30 FR0013506730 7.9800 EUR 171 CEUX 2091794359045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:35 FR0013506730 8.0000 EUR 762 XPAR Y2o5BtI_SVKEstcMke5yUAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:35 FR0013506730 7.9950 EUR 40 CEUX 2091797032045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:35 FR0013506730 7.9950 EUR 150 CEUX 2091797031045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9800 EUR 646 XPAR 5E5T-zCqRlu_rBaLPZsBpgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9800 EUR 128 AQEU 2091798506045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9800 EUR 166 CEUX 2091798505045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9750 EUR 654 XPAR Ardt2dXFSAG72KeC9CfdpAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9750 EUR 654 XPAR 2JKOK7EqTVeqDyoNDbFk5QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9750 EUR 26 XPAR 2fQrCcjVRDWrsbfKhZuVMQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9850 EUR 155 TQEX 2091798510045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:37 FR0013506730 7.9850 EUR 104 TQEX 2091798509045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:39 FR0013506730 7.9750 EUR 778 XPAR _EXNnDe2RduY-VQivL5khwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:39 FR0013506730 7.9800 EUR 147 AQEU 2091799581045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:39 FR0013506730 7.9800 EUR 61 TQEX 2091799649045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:42 FR0013506730 7.9750 EUR 118 TQEX 2091801249045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:44 FR0013506730 7.9750 EUR 95 TQEX 2091803540045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:44 FR0013506730 7.9750 EUR 131 AQEU 2091803597045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:44 FR0013506730 7.9700 EUR 110 CEUX 2091803754045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:44 FR0013506730 7.9700 EUR 183 CEUX 2091803753045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:45 FR0013506730 7.9600 EUR 701 XPAR 8J9EwEZjQ5WYlPYqRONaMQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:45 FR0013506730 7.9650 EUR 188 CEUX 2091804042045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:45 FR0013506730 7.9650 EUR 55 TQEX 2091804044045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:45 FR0013506730 7.9650 EUR 101 CEUX 2091804176045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:46 FR0013506730 7.9650 EUR 101 CEUX 2091805015045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:48 FR0013506730 7.9750 EUR 101 CEUX 2091806034045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:55 FR0013506730 7.9850 EUR 179 CEUX 2091809599045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:57 FR0013506730 8.0000 EUR 577 XPAR SRUILC7ZQVymArITUA5R8wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:57 FR0013506730 8.0000 EUR 46 XPAR piicXnyhT82nYU9gh_LqXQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9900 EUR 525 XPAR Y2H3vsX1RRihSXhelA_D7AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 1028 XPAR XPjjo7ZdRgam1jQNId6eIwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9900 EUR 121 XPAR GcskJT7iTeuGCIwiQAXlcwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 375 XPAR D4wZAPynQFerQqHDCwSlOAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 112 CEUX 2091812170045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 112 CEUX 2091812168045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 145 AQEU 2091812162045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 149 CEUX 2091812161045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9900 EUR 87 TQEX 2091812160045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9900 EUR 187 TQEX 2091812159045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9900 EUR 21 TQEX 2091812158045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 7.9950 EUR 176 AQEU 2091812157045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 12:58 FR0013506730 8.0000 EUR 187 CEUX 2091812156045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:00 FR0013506730 8.0100 EUR 60 TQEX 2091812959045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:00 FR0013506730 8.0000 EUR 205 TQEX 2091813120045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:00 FR0013506730 8.0100 EUR 60 TQEX 2091813118045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:00 FR0013506730 8.0100 EUR 11 TQEX 2091813117045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:00 FR0013506730 8.0100 EUR 21 TQEX 2091813116045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:01 FR0013506730 8.0000 EUR 175 CEUX 2091813341045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:03 FR0013506730 8.0000 EUR 65 TQEX 2091814480045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:03 FR0013506730 8.0000 EUR 65 TQEX 2091814479045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:03 FR0013506730 8.0000 EUR 164 CEUX 2091814478045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:03 FR0013506730 7.9950 EUR 136 AQEU 2091814570045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:05 FR0013506730 7.9900 EUR 95 CEUX 2091816155045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:10 FR0013506730 8.0100 EUR 110 CEUX 2091819089045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:10 FR0013506730 8.0100 EUR 113 CEUX 2091819088045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:11 FR0013506730 8.0000 EUR 180 AQEU 2091819576045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 151 XPAR xqpqlo5yS_qj4CWkYJtWPQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 213 XPAR UJNzSVOmSx-nZtKPsfWe6wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 88 XPAR l66_nsBdQu2mXrJOApixVgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 88 XPAR -l1Vo_8cSXijdIh6aW0jPAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 11 XPAR jU9D0iNwQwSyavSZhYQHCgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 37 XPAR 9_IjaXoPSmerDle9uoT5RAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0200 EUR 88 XPAR 8sDTMEInR22yznDpKLriAwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 10 TQEX 2091820210045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 21 TQEX 2091820209045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 10 TQEX 2091820208045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 21 TQEX 2091820207045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 10 TQEX 2091820206045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 21 TQEX 2091820205045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 10 TQEX 2091820204045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 21 TQEX 2091820203045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 10 TQEX 2091820202045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 21 TQEX 2091820201045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 10 TQEX 2091820200045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 21 TQEX 2091820199045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 60 TQEX 2091820198045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 120 CEUX 2091820197045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 110 CEUX 2091820196045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:13 FR0013506730 8.0150 EUR 88 TQEX 2091820195045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:14 FR0013506730 8.0100 EUR 105 CEUX 2091820634045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:15 FR0013506730 8.0100 EUR 81 TQEX 2091821675045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:16 FR0013506730 8.0150 EUR 65 XPAR J7EwgZ9ZTEijd0mxU8eDagA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:16 FR0013506730 8.0150 EUR 27 XPAR htyEHcYvTZSc3IFlGTsWHQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:16 FR0013506730 8.0150 EUR 6 TQEX 2091822565045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:16 FR0013506730 8.0300 EUR 62 TQEX 2091822603045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:17 FR0013506730 8.0300 EUR 114 XPAR 7gWPWoomT4OY3-HeXSFnowA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:17 FR0013506730 8.0550 EUR 740 XPAR vjJGdAaVR96B3Q7B1sQLFwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:21 FR0013506730 8.0700 EUR 193 TQEX 2091824771045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0600 EUR 682 XPAR o1WooClUTfWgAqbzevKL7AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 125 CEUX 2091825208045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 26 CEUX 2091825207045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0450 EUR 654 XPAR qLT2n7PKTPWSM_t5qbRzWAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 308 XPAR AN1Cl5wfQ4O_4AHcNl8j4QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 997 XPAR 2gqTh5XtTEuTR6-3jqgmdwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0500 EUR 197 CEUX 2091825556045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 126 AQEU 2091825555045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 165 CEUX 2091825554045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:22 FR0013506730 8.0550 EUR 37 CEUX 2091825553045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:25 FR0013506730 8.0200 EUR 181 CEUX 2091828315045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:25 FR0013506730 8.0300 EUR 177 AQEU 2091828312045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:29 FR0013506730 8.0050 EUR 13 TQEX 2091830139045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:29 FR0013506730 8.0150 EUR 187 CEUX 2091830128045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:32 FR0013506730 8.0350 EUR 27 TQEX 2091833152045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:32 FR0013506730 8.0300 EUR 160 CEUX 2091833232045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:32 FR0013506730 8.0350 EUR 77 TQEX 2091833231045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:32 FR0013506730 8.0350 EUR 62 TQEX 2091833230045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:37 FR0013506730 8.0500 EUR 727 XPAR rJTsJPkASWmVKFJKHoGkVAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:41 FR0013506730 8.0650 EUR 654 XPAR Lk0b2yvJQ0WTH9cqsOiLZQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:41 FR0013506730 8.0600 EUR 177 CEUX 2091838105045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:41 FR0013506730 8.0650 EUR 120 AQEU 2091838102045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:41 FR0013506730 8.0650 EUR 83 TQEX 2091838101045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:41 FR0013506730 8.0650 EUR 111 TQEX 2091838100045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:41 FR0013506730 8.0650 EUR 197 CEUX 2091838099045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:42 FR0013506730 8.0550 EUR 86 TQEX 2091838519045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:42 FR0013506730 8.0650 EUR 180 AQEU 2091838518045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:42 FR0013506730 8.0550 EUR 173 CEUX 2091838517045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:44 FR0013506730 8.0550 EUR 116 XPAR SfCdPQq7S0eNWaOzLzynVwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:44 FR0013506730 8.0550 EUR 119 XPAR P_Nx96fyQqWODNQI42RlPwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:47 FR0013506730 8.0600 EUR 650 XPAR RP8hGxFiRXW9rY2IoZpPJQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:47 FR0013506730 8.0750 EUR 160 AQEU 2091841969045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:48 FR0013506730 8.0800 EUR 646 XPAR PAsWRdIyQvyfhHhOQ77M3gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:48 FR0013506730 8.0800 EUR 74 TQEX 2091842799045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:48 FR0013506730 8.0800 EUR 6 TQEX 2091842798045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:48 FR0013506730 8.0800 EUR 111 TQEX 2091842797045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:48 FR0013506730 8.0750 EUR 646 XPAR BN53e9WhQLC2ol5f8p_MCgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:48 FR0013506730 8.0800 EUR 210 CEUX 2091842911045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:49 FR0013506730 8.0800 EUR 73 TQEX 2091842971045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:49 FR0013506730 8.0650 EUR 235 XPAR yJbLU3dnQ_yuOn-6WTmOlQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:49 FR0013506730 8.0650 EUR 32 XPAR xoGgA1RmR1ycwOpCl2Y33gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:49 FR0013506730 8.0650 EUR 379 XPAR J40Uj4JpRziO37NSEruO_QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:49 FR0013506730 8.0700 EUR 646 XPAR dYXt8PoTTbS6a0UAleP6vwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:49 FR0013506730 8.0650 EUR 184 CEUX 2091843044045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:52 FR0013506730 8.0550 EUR 77 TQEX 2091844917045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:52 FR0013506730 8.0550 EUR 187 CEUX 2091844916045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:53 FR0013506730 8.0550 EUR 125 TQEX 2091846287045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:53 FR0013506730 8.0550 EUR 138 AQEU 2091846286045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:55 FR0013506730 8.0400 EUR 663 XPAR DONvaCl8TOa0IidzajnNqAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:55 FR0013506730 8.0450 EUR 270 TQEX 2091847874045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:55 FR0013506730 8.0450 EUR 122 CEUX 2091847873045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:55 FR0013506730 8.0450 EUR 120 CEUX 2091847872045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:55 FR0013506730 8.0400 EUR 73 TQEX 2091847871045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:55 FR0013506730 8.0400 EUR 10 TQEX 2091847870045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:58 FR0013506730 8.0250 EUR 110 CEUX 2091849535045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 13:58 FR0013506730 8.0300 EUR 93 TQEX 2091849531045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:00 FR0013506730 8.0350 EUR 120 AQEU 2091851011045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:02 FR0013506730 8.0300 EUR 194 CEUX 2091852486045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:02 FR0013506730 8.0200 EUR 776 XPAR mYwmxAMZT5yqCWCCyst7yQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0400 EUR 124 XPAR vA_jl7AeSIeT38sQ8AcDGAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0350 EUR 724 XPAR fnn921JOSEuHrEvlO33e2AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0350 EUR 696 XPAR EeSTndbMQpawxNmtC4CSBAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0400 EUR 644 XPAR 6D-TsdzrThynB_75bvipwwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0350 EUR 26 XPAR 4D7KVbQOQi-LiJog3rkD3AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0350 EUR 92 TQEX 2091856407045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0350 EUR 197 CEUX 2091856406045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0500 EUR 188 TQEX 2091856405045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0450 EUR 160 AQEU 2091856404045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0500 EUR 82 TQEX 2091856402045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:08 FR0013506730 8.0450 EUR 192 CEUX 2091856401045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:11 FR0013506730 8.0150 EUR 143 AQEU 2091858673045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:16 FR0013506730 8.0700 EUR 13 TQEX 2091861342045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:16 FR0013506730 8.0750 EUR 96 CEUX 2091861969045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:17 FR0013506730 8.0750 EUR 35 CEUX 2091862497045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:18 FR0013506730 8.0750 EUR 82 TQEX 2091862947045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:18 FR0013506730 8.0750 EUR 76 CEUX 2091863105045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:20 FR0013506730 8.0750 EUR 75 CEUX 2091863888045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:20 FR0013506730 8.0750 EUR 80 TQEX 2091863949045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:21 FR0013506730 8.0750 EUR 95 XPAR Z4U68LSvTg6Ij1htyaWhjwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:21 FR0013506730 8.0750 EUR 378 XPAR ywK0LRqiRmykDLzzCQG8MAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:21 FR0013506730 8.0750 EUR 378 XPAR a4KFwrGwRNWT1GEps95lMAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:21 FR0013506730 8.0750 EUR 260 TQEX 2091864602045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:21 FR0013506730 8.0750 EUR 97 CEUX 2091864601045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:21 FR0013506730 8.0750 EUR 150 CEUX 2091864600045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:22 FR0013506730 8.0800 EUR 165 AQEU 2091865072045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:22 FR0013506730 8.0750 EUR 91 TQEX 2091865582045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:22 FR0013506730 8.0750 EUR 180 CEUX 2091865581045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0650 EUR 665 XPAR w-IswNGhR_qQRBnMZXDBSgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0700 EUR 661 XPAR pBwbHws1QCqa8Nh9QYO9GQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0650 EUR 647 XPAR ORujK4pQQkOhHCQ5DWckcQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0650 EUR 456 XPAR HISaR3_XRqm7X6M7eg8bCAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0700 EUR 12 CEUX 2091866672045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0700 EUR 179 CEUX 2091866671045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:23 FR0013506730 8.0600 EUR 92 CEUX 2091866858045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:24 FR0013506730 8.0650 EUR 136 AQEU 2091867005045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:28 FR0013506730 8.0650 EUR 304 TQEX 2091870245045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:35 FR0013506730 8.1100 EUR 187 CEUX 2091875587045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:36 FR0013506730 8.1150 EUR 680 XPAR hnzxMC5mS0GnYfWL5GDU5wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:36 FR0013506730 8.1100 EUR 184 CEUX 2091876495045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:36 FR0013506730 8.1200 EUR 348 AQEU 2091876492045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:36 FR0013506730 8.1150 EUR 190 CEUX 2091876491045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:36 FR0013506730 8.1150 EUR 182 CEUX 2091876490045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:39 FR0013506730 8.1350 EUR 768 XPAR TNAsMABrTuWf6OrdCi40PQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:39 FR0013506730 8.1350 EUR 203 TQEX 2091879013045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:42 FR0013506730 8.1650 EUR 136 TQEX 2091880590045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:44 FR0013506730 8.1700 EUR 663 XPAR 7cHGTWZ1T4ex5e-jDSm1hwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:44 FR0013506730 8.1700 EUR 183 CEUX 2091882020045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:44 FR0013506730 8.1700 EUR 166 CEUX 2091882019045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:44 FR0013506730 8.1750 EUR 87 AQEU 2091882171045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1950 EUR 652 XPAR ZRnBMf1-QlCICzTsUKcR-QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 114 CEUX 2091884111045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1950 EUR 89 TQEX 2091884110045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1950 EUR 86 TQEX 2091884107045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1950 EUR 124 TQEX 2091884106045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1950 EUR 168 CEUX 2091884105045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1850 EUR 332 XPAR r8WhKZxgQLawzs25OXRurwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1850 EUR 290 XPAR fcg6tt1SQnSwqqCk_mGlWQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1800 EUR 80 XPAR etfc6bSOTYy_3ACrbtTy-gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1850 EUR 29 XPAR cJVUq3oWQIiYGRpHNKniUwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 706 XPAR 8a-kuBQ2Sge5J8-JQPz4RgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1800 EUR 653 XPAR _PsGBeI6R7SuB10kpMezNwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 180 AQEU 2091884121045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 178 CEUX 2091884120045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 7 CEUX 2091884119045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 10 CEUX 2091884118045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 24 CEUX 2091884117045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:46 FR0013506730 8.1900 EUR 25 CEUX 2091884116045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:48 FR0013506730 8.1900 EUR 116 TQEX 2091885875045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:48 FR0013506730 8.1850 EUR 115 TQEX 2091885874045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:50 FR0013506730 8.1650 EUR 137 TQEX 2091888220045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1600 EUR 333 XPAR JneOwUInTxeGlcVdyKw7JAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1600 EUR 208 XPAR HYFoW8rFT0O3n7yCWN9ekQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1600 EUR 136 XPAR 5SFUUnUQT9Oz3NW0Ss6nWgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1650 EUR 82 TQEX 2091889847045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1650 EUR 189 CEUX 2091889846045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1600 EUR 72 XPAR rUGwSXtSZ-SZd4_wq900wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:52 FR0013506730 8.1650 EUR 123 CEUX 2091889852045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:53 FR0013506730 8.1550 EUR 178 CEUX 2091890722045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:56 FR0013506730 8.1500 EUR 128 AQEU 2091893594045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:59 FR0013506730 8.1700 EUR 686 XPAR 0agMiPguSH66hxq9BN3lbAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:59 FR0013506730 8.1700 EUR 123 AQEU 2091896505045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:59 FR0013506730 8.1700 EUR 83 TQEX 2091896504045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 14:59 FR0013506730 8.1700 EUR 172 CEUX 2091896503045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:00 FR0013506730 8.1600 EUR 196 CEUX 2091897257045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:00 FR0013506730 8.1500 EUR 185 CEUX 2091897478045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:02 FR0013506730 8.1650 EUR 105 TQEX 2091899295045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:03 FR0013506730 8.1650 EUR 120 TQEX 2091901162045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:04 FR0013506730 8.1600 EUR 11 XPAR Z43pZAWrTuu3ja6qyD51ogA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:04 FR0013506730 8.1600 EUR 757 XPAR b2Gv_svHTzeRyFM2oJYXPAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:04 FR0013506730 8.1650 EUR 66 TQEX 2091901514045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:04 FR0013506730 8.1650 EUR 66 TQEX 2091901513045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:04 FR0013506730 8.1650 EUR 66 TQEX 2091901511045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:04 FR0013506730 8.1650 EUR 66 TQEX 2091901510045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1650 EUR 409 CEUX 2091902243045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1550 EUR 438 XPAR olQbBCkRziYjDscgHVs7QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1550 EUR 222 XPAR RpMkMRXqTg-n0H5m0eR3cwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1550 EUR 143 AQEU 2091903119045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1450 EUR 696 XPAR nDwvOeuxRVajuI2a1-88ZwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1400 EUR 721 XPAR CalyAvHLScmsm1a8G60FLAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1450 EUR 652 XPAR 2T0-zM5wSQuOMhiyUqBwqgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1350 EUR 144 AQEU 2091903189045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:05 FR0013506730 8.1500 EUR 79 TQEX 2091903186045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:09 FR0013506730 8.1000 EUR 676 XPAR MYhlB_x4RRSi-Al_tQz8qQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:09 FR0013506730 8.1200 EUR 107 TQEX 2091906391045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:09 FR0013506730 8.1150 EUR 189 CEUX 2091906390045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:10 FR0013506730 8.1000 EUR 12 CEUX 2091908051045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:14 FR0013506730 8.0900 EUR 681 XPAR CC1D20v6S6iRjqDE_CdmIAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:14 FR0013506730 8.1000 EUR 136 AQEU 2091910553045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:14 FR0013506730 8.1000 EUR 176 CEUX 2091910545045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:14 FR0013506730 8.0850 EUR 685 XPAR G6r9h_6eTYKB-ro-2uYZnQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:14 FR0013506730 8.0750 EUR 180 CEUX 2091910629045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:15 FR0013506730 8.0900 EUR 142 TQEX 2091912732045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:15 FR0013506730 8.0900 EUR 86 TQEX 2091912731045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 559 XPAR Y5ltUZsGR3OmtCK_olKyOQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 190 XPAR UvxDr0HcQLqxCrBc2v63AwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 87 XPAR u5V0sS5PTOWO4MZM9xtmPAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 221 XPAR nR0qAORTTIGNJl7-pee5cQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 123 XPAR lyjAESrgSPeFRkj4sdsDWQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 121 XPAR DLy3jf2_SR6ayt_hBlSrJAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 93 XPAR AiofMPqFQ-i0d8M1Ofuk7AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 105 XPAR 0kX0FjYxRF6R7ykKIr-lrwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1000 EUR 187 CEUX 2091916219045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1050 EUR 79 TQEX 2091916215045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:19 FR0013506730 8.1100 EUR 170 CEUX 2091916214045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 130 CEUX 2091917113045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 80 TQEX 2091917097045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 58 TQEX 2091917096045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 21 TQEX 2091917095045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 91 TQEX 2091917094045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 145 AQEU 2091917093045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:20 FR0013506730 8.1000 EUR 196 CEUX 2091917089045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:22 FR0013506730 8.1000 EUR 185 AQEU 2091919123045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:23 FR0013506730 8.0900 EUR 206 TQEX 2091920992045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:24 FR0013506730 8.0950 EUR 140 CEUX 2091922042045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:25 FR0013506730 8.0900 EUR 76 TQEX 2091923238045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:25 FR0013506730 8.0900 EUR 123 AQEU 2091923237045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:26 FR0013506730 8.0950 EUR 235 CEUX 2091924439045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:28 FR0013506730 8.0950 EUR 166 CEUX 2091925850045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:28 FR0013506730 8.0900 EUR 76 TQEX 2091926185045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:28 FR0013506730 8.0900 EUR 1 TQEX 2091926184045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:29 FR0013506730 8.0800 EUR 773 XPAR YUIAJadAT9ujMqiepzhvuwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0950 EUR 198 TQEX 2091930285045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0750 EUR 697 XPAR DnpUEmMQReuP26fgHUxKcAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0750 EUR 711 XPAR 2HbWwuVRQzWZw-UEV9uHAQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 263 AQEU 2091935339045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0800 EUR 21 CEUX 2091935322045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 89 CEUX 2091935319045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 82 CEUX 2091935316045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 87 TQEX 2091935314045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 21 TQEX 2091935313045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0800 EUR 178 CEUX 2091935312045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 54 TQEX 2091935306045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0850 EUR 10 TQEX 2091935305045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:30 FR0013506730 8.0800 EUR 184 CEUX 2091935295045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:31 FR0013506730 8.0800 EUR 113 TQEX 2091938774045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:32 FR0013506730 8.0800 EUR 118 TQEX 2091940783045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:34 FR0013506730 8.0900 EUR 839 XPAR iWDCPP1DSsWjMAdQsqXhPwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:34 FR0013506730 8.0950 EUR 241 AQEU 2091944583045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:34 FR0013506730 8.0850 EUR 194 CEUX 2091944582045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:35 FR0013506730 8.0800 EUR 92 TQEX 2091946460045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:35 FR0013506730 8.0800 EUR 185 CEUX 2091946459045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:35 FR0013506730 8.0850 EUR 121 AQEU 2091947690045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:38 FR0013506730 8.0950 EUR 274 XPAR Pk91jDHcQMCR9DheLIzUZwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:38 FR0013506730 8.0950 EUR 518 XPAR 0wIV_eGtQzmdJ-jAgnn_3QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:38 FR0013506730 8.1000 EUR 87 TQEX 2091953616045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:38 FR0013506730 8.1000 EUR 172 CEUX 2091953615045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:38 FR0013506730 8.0850 EUR 122 TQEX 2091954909045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:38 FR0013506730 8.0850 EUR 225 CEUX 2091954908045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:39 FR0013506730 8.0950 EUR 160 AQEU 2091955729045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:40 FR0013506730 8.0950 EUR 63 TQEX 2091960012045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:40 FR0013506730 8.0950 EUR 260 TQEX 2091960011045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:40 FR0013506730 8.0850 EUR 209 CEUX 2091960009045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:41 FR0013506730 8.0950 EUR 155 TQEX 2091964789045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:41 FR0013506730 8.0950 EUR 146 AQEU 2091964751045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:41 FR0013506730 8.0850 EUR 768 XPAR Ld9gDbaYQ5em8cgAQTiKAgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:41 FR0013506730 8.0850 EUR 178 CEUX 2091965991045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:42 FR0013506730 8.0800 EUR 190 CEUX 2091970476045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:42 FR0013506730 8.0900 EUR 113 TQEX 2091970872045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:43 FR0013506730 8.0900 EUR 278 CEUX 2091972250045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:43 FR0013506730 8.0900 EUR 239 CEUX 2091972249045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:44 FR0013506730 8.0800 EUR 676 XPAR SXEtBYG9TT-WEoBPEPb8ZgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:44 FR0013506730 8.0750 EUR 473 XPAR T4LG0uvLSnWxH5bsQU8hKAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:44 FR0013506730 8.0750 EUR 109 XPAR Q4DsRzR_R1mQvw53o3MkMAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:44 FR0013506730 8.0750 EUR 155 XPAR K2frfVV6RJqwmTwxqa8oOgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:44 FR0013506730 8.0800 EUR 87 TQEX 2091974028045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:44 FR0013506730 8.0800 EUR 83 TQEX 2091974027045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0650 EUR 145 AQEU 2091975288045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0450 EUR 764 XPAR SUgqY0q1TXe8BbNvfk9ZlQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0450 EUR 612 XPAR ql0MhrgLQimQBN5-I8lcDQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0450 EUR 297 XPAR m9oFpPEjQ4eMojU9LlOaYAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0450 EUR 166 XPAR aVbNKgW5SYWg6BPC24OfNAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0450 EUR 485 XPAR 2PBvlSBZRwis_uHlE41g_wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:45 FR0013506730 8.0550 EUR 162 CEUX 2091977307045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:49 FR0013506730 8.0550 EUR 194 CEUX 2091988880045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:49 FR0013506730 8.0650 EUR 93 TQEX 2091990744045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0450 EUR 209 XPAR AEH1eR8mT2OMAHU2Pvmc-QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0450 EUR 673 XPAR a9onDds2QIyv_Bst89vesgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0450 EUR 471 XPAR 0Ni_z-r9Q--AbLuoxBdOGgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0550 EUR 143 AQEU 2091991327045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0550 EUR 90 TQEX 2091991326045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0550 EUR 164 CEUX 2091991325045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:50 FR0013506730 8.0550 EUR 186 TQEX 2091991422045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 85 TQEX 2091996690045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0450 EUR 150 AQEU 2091996689045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0350 EUR 179 CEUX 2091996688045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 3 TQEX 2091996687045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 14 TQEX 2091996686045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 9 TQEX 2091996685045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 10 TQEX 2091996684045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 40 TQEX 2091996683045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:52 FR0013506730 8.0400 EUR 218 CEUX 2091998063045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:53 FR0013506730 8.0400 EUR 384 CEUX 2091999528045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:53 FR0013506730 8.0400 EUR 121 AQEU 2091999723045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:57 FR0013506730 8.0750 EUR 198 CEUX 2092007883045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 15:57 FR0013506730 8.0750 EUR 286 CEUX 2092007882045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:00 FR0013506730 8.0800 EUR 314 CEUX 2092018873045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:00 FR0013506730 8.0800 EUR 206 AQEU 2092018872045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:00 FR0013506730 8.0800 EUR 147 AQEU 2092019692045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:00 FR0013506730 8.0800 EUR 402 TQEX 2092019859045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0850 EUR 243 XPAR zztdZRqFRAGM3DhHwKZFWwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0850 EUR 150 XPAR TFeauLxhSK6sIKJbCamqDwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0850 EUR 344 XPAR N027Z6YBQpeNHxKWxKNbxgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0800 EUR 727 XPAR TgXoSv-zQCe1pqzbZ_4EJgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0750 EUR 726 XPAR QbgqTGKiQ4eaYtNI36XgwQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0750 EUR 770 XPAR KsfuplQpTTi7kPpY_zGRuwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0750 EUR 722 XPAR Dv6XXVltRcOZZwKgO_yn7wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0750 EUR 705 XPAR aWxuaejITCCRTQCCppXCcwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0750 EUR 87 TQEX 2092021477045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:01 FR0013506730 8.0800 EUR 93 TQEX 2092021476045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0950 EUR 238 CEUX 2092030000045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0850 EUR 47 XPAR z6VrCmaITguA47doMzJ6JAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0850 EUR 682 XPAR pCJip04iTZuCY3D8L_NTpgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0900 EUR 260 TQEX 2092031159045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0900 EUR 450 CEUX 2092031158045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0900 EUR 90 TQEX 2092031157045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0900 EUR 39 TQEX 2092031156045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0900 EUR 103 TQEX 2092031155045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:05 FR0013506730 8.0950 EUR 138 AQEU 2092031154045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:06 FR0013506730 8.0800 EUR 176 CEUX 2092031956045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:06 FR0013506730 8.0800 EUR 47 TQEX 2092031955045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:06 FR0013506730 8.0800 EUR 46 TQEX 2092031954045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:07 FR0013506730 8.0800 EUR 93 TQEX 2092034828045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:07 FR0013506730 8.0750 EUR 126 AQEU 2092036335045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:07 FR0013506730 8.0750 EUR 8 AQEU 2092036334045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:09 FR0013506730 8.0750 EUR 85 TQEX 2092039464045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:09 FR0013506730 8.0750 EUR 149 AQEU 2092040852045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:09 FR0013506730 8.0700 EUR 195 CEUX 2092040850045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:10 FR0013506730 8.0700 EUR 83 TQEX 2092042748045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:10 FR0013506730 8.0700 EUR 81 TQEX 2092042753045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:10 FR0013506730 8.0700 EUR 220 CEUX 2092043083045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:11 FR0013506730 8.0650 EUR 17 CEUX 2092044071045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:11 FR0013506730 8.0650 EUR 151 CEUX 2092044070045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:11 FR0013506730 8.0550 EUR 752 XPAR ZHAgoglrQ7S_bKwdqm3KfgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:11 FR0013506730 8.0550 EUR 750 XPAR P0v5sQlHTWijSPJx8ZJwrgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:12 FR0013506730 8.0600 EUR 188 CEUX 2092046235045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:13 FR0013506730 8.0600 EUR 91 TQEX 2092050317045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:14 FR0013506730 8.0650 EUR 250 AQEU 2092051839045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:14 FR0013506730 8.0600 EUR 85 TQEX 2092052186045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 700 XPAR WAlDhXagRhqDobOef1_CbQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 647 XPAR QjkpPhJQRLGbivvo1iNuOwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 701 XPAR PeCm-aJxQKmUjYDiydVOcAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 19 TQEX 2092057344045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 70 TQEX 2092057343045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 80 TQEX 2092057342045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0650 EUR 178 CEUX 2092057340045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:17 FR0013506730 8.0600 EUR 184 CEUX 2092058058045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0550 EUR 157 CEUX 2092061928045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0550 EUR 35 CEUX 2092061927045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0550 EUR 124 TQEX 2092061926045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0500 EUR 1 CEUX 2092063046045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0500 EUR 370 CEUX 2092063045045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0550 EUR 6 TQEX 2092063475045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0550 EUR 283 TQEX 2092063474045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0500 EUR 15 TQEX 2092063473045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:19 FR0013506730 8.0450 EUR 160 AQEU 2092063472045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:20 FR0013506730 8.0450 EUR 174 CEUX 2092063980045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:21 FR0013506730 8.0500 EUR 171 AQEU 2092066717045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0500 EUR 295 XPAR ASyode_1TqC9BMm3FINmdQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0450 EUR 694 XPAR 2KX473DnThSt33sW-9HfygA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0500 EUR 663 XPAR _MtrL3ToQ--ZiTYpqkyLkgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0500 EUR 359 XPAR _MQOMDWvSiSg8XIGhj-85QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0500 EUR 216 TQEX 2092070089045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0550 EUR 87 TQEX 2092070088045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0550 EUR 111 CEUX 2092070121045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:22 FR0013506730 8.0550 EUR 200 CEUX 2092070120045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:25 FR0013506730 8.0600 EUR 260 CEUX 2092074917045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:25 FR0013506730 8.0600 EUR 143 AQEU 2092076615045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:25 FR0013506730 8.0600 EUR 78 TQEX 2092076614045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:25 FR0013506730 8.0500 EUR 192 CEUX 2092076833045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:26 FR0013506730 8.0500 EUR 134 AQEU 2092077904045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:26 FR0013506730 8.0500 EUR 83 TQEX 2092077903045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:26 FR0013506730 8.0500 EUR 77 TQEX 2092077960045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:28 FR0013506730 8.0500 EUR 180 CEUX 2092083294045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0550 EUR 83 TQEX 2092084441045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0550 EUR 91 TQEX 2092085055045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0550 EUR 150 XPAR zdUaL5ImS2Cor3ib7vHORAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0550 EUR 588 XPAR pKDiWwwvQP2X04EdmQ69ggA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0550 EUR 739 XPAR b6oLhSP2QUKfVbOK4c-41QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0550 EUR 781 XPAR 6z2ehV33TBast4wCQ0Kp7QA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:29 FR0013506730 8.0600 EUR 320 CEUX 2092085795045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 42 TQEX 2092091780045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 37 TQEX 2092091779045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 293 CEUX 2092091778045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0650 EUR 106 AQEU 2092091777045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 190 AQEU 2092091776045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 89 TQEX 2092091775045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 105 TQEX 2092092019045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:32 FR0013506730 8.0600 EUR 153 TQEX 2092092018045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:35 FR0013506730 8.0500 EUR 84 TQEX 2092097090045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:35 FR0013506730 8.0500 EUR 166 CEUX 2092097089045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:35 FR0013506730 8.0500 EUR 310 CEUX 2092098654045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:36 FR0013506730 8.0550 EUR 84 TQEX 2092099201045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:37 FR0013506730 8.0550 EUR 76 TQEX 2092101676045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:37 FR0013506730 8.0550 EUR 230 AQEU 2092101831045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:37 FR0013506730 8.0600 EUR 250 CEUX 2092102563045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:37 FR0013506730 8.0600 EUR 154 TQEX 2092102559045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:38 FR0013506730 8.0600 EUR 795 XPAR 99aHrhhRQVK0y01qmWwIdgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:39 FR0013506730 8.1000 EUR 217 TQEX 2092107916045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0850 EUR 834 XPAR X6826NR7TZW9ctGnoZm70gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0850 EUR 881 XPAR tKOcOkWHSESKXkJY9VduMQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0850 EUR 809 XPAR eemjjtBpSeWJ2efURhpMFgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0850 EUR 807 XPAR dLQmZ-zJRzqjxh7gkEp2lQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0850 EUR 179 CEUX 2092108296045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0950 EUR 141 AQEU 2092108295045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0900 EUR 77 CEUX 2092109108045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:40 FR0013506730 8.0900 EUR 120 CEUX 2092109350045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:42 FR0013506730 8.0950 EUR 198 CEUX 2092112593045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:42 FR0013506730 8.0900 EUR 135 AQEU 2092113278045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:42 FR0013506730 8.0900 EUR 77 TQEX 2092113277045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:43 FR0013506730 8.0800 EUR 174 CEUX 2092115444045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:43 FR0013506730 8.0750 EUR 805 XPAR F8g5F7kTTNWLTEP3bcPg0AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:43 FR0013506730 8.0800 EUR 87 TQEX 2092116002045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:43 FR0013506730 8.0800 EUR 101 TQEX 2092116001045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:46 FR0013506730 8.0600 EUR 9 TQEX 2092121516045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:46 FR0013506730 8.0600 EUR 167 TQEX 2092121515045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0650 EUR 685 XPAR Tzc808YbRcGLOr5pLfCtugA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0650 EUR 893 XPAR SyaFDnQ-QQizxHmpD37q0gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0700 EUR 127 TQEX 2092126376045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0700 EUR 254 AQEU 2092126375045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0700 EUR 230 CEUX 2092126374045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0700 EUR 86 TQEX 2092126373045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0700 EUR 171 CEUX 2092126372045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0600 EUR 185 CEUX 2092126441045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:48 FR0013506730 8.0500 EUR 185 CEUX 2092127787045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:51 FR0013506730 8.0700 EUR 91 TQEX 2092132829045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:51 FR0013506730 8.0750 EUR 260 CEUX 2092132815045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:53 FR0013506730 8.0800 EUR 169 CEUX 2092136146045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:53 FR0013506730 8.0800 EUR 114 CEUX 2092136145045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:54 FR0013506730 8.1000 EUR 180 TQEX 2092138892045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:54 FR0013506730 8.1000 EUR 11 AQEU 2092138891045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:54 FR0013506730 8.1150 EUR 250 AQEU 2092138937045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:55 FR0013506730 8.0950 EUR 684 XPAR r1VBAzpbQOOvZFN6RBXVSgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:55 FR0013506730 8.0950 EUR 763 XPAR ayR8H1jQSIyMTScwPBiGWQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:55 FR0013506730 8.0950 EUR 191 CEUX 2092140144045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:55 FR0013506730 8.1050 EUR 165 TQEX 2092140224045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:55 FR0013506730 8.1000 EUR 137 AQEU 2092140882045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:56 FR0013506730 8.1100 EUR 216 AQEU 2092142996045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:56 FR0013506730 8.1100 EUR 198 CEUX 2092143109045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:57 FR0013506730 8.1100 EUR 405 TQEX 2092144965045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:57 FR0013506730 8.1100 EUR 261 CEUX 2092145359045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:57 FR0013506730 8.1100 EUR 149 CEUX 2092145414045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:58 FR0013506730 8.1150 EUR 87 TQEX 2092147643045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:59 FR0013506730 8.1350 EUR 134 AQEU 2092150012045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:59 FR0013506730 8.1300 EUR 135 CEUX 2092150011045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:59 FR0013506730 8.1350 EUR 238 TQEX 2092150876045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:59 FR0013506730 8.1400 EUR 193 CEUX 2092150875045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:59 FR0013506730 8.1400 EUR 151 AQEU 2092150874045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 16:59 FR0013506730 8.1350 EUR 85 TQEX 2092150873045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:00 FR0013506730 8.1400 EUR 135 CEUX 2092153170045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:00 FR0013506730 8.1400 EUR 110 CEUX 2092153169045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:00 FR0013506730 8.1300 EUR 160 CEUX 2092154182045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:01 FR0013506730 8.1350 EUR 763 XPAR zclOz6ngRbasp6-hwLH3awA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:01 FR0013506730 8.1300 EUR 299 XPAR IcKp92NBTMyptiVvaRBEkAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:01 FR0013506730 8.1300 EUR 850 XPAR bYihrMJSRP-YnmOhkdWWBAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:01 FR0013506730 8.1300 EUR 551 XPAR BUUl-JirTFiXzs0g71mZtQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:01 FR0013506730 8.1300 EUR 110 XPAR B0KuvV5hSNGlJoLTjsTfRAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1300 EUR 212 TQEX 2092157209045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1250 EUR 187 CEUX 2092157207045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1200 EUR 168 CEUX 2092157206045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1150 EUR 500 XPAR gjkavrHlSFusKGHK6YzUxAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1150 EUR 280 XPAR Y2hAkiIAR7ay0fZ_ePkg8gA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1150 EUR 427 XPAR VH3XrCCbTSOnO0vDhaeV5AA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1150 EUR 473 XPAR slAgdzUARAGc0zbRzCKFgQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1150 EUR 1365 XPAR njYmgn8mRPSyo6UbDHG7NgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1150 EUR 754 XPAR dZBV3jFaTruKpBAowg_vUgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:02 FR0013506730 8.1200 EUR 86 TQEX 2092157319045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 17 TQEX 2092161416045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 31 TQEX 2092161415045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 23 TQEX 2092161414045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 94 TQEX 2092161412045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 91 TQEX 2092161411045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 265 CEUX 2092162451045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 253 CEUX 2092162450045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:04 FR0013506730 8.1200 EUR 20 TQEX 2092162712045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:05 FR0013506730 8.1200 EUR 149 AQEU 2092163900045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:05 FR0013506730 8.1200 EUR 128 AQEU 2092164277045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:06 FR0013506730 8.1200 EUR 79 CEUX 2092165841045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:06 FR0013506730 8.1200 EUR 310 CEUX 2092165840045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:06 FR0013506730 8.1200 EUR 79 TQEX 2092166062045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:06 FR0013506730 8.1200 EUR 82 TQEX 2092166061045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:06 FR0013506730 8.1200 EUR 83 TQEX 2092166060045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:07 FR0013506730 8.1150 EUR 150 AQEU 2092169027045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:07 FR0013506730 8.1150 EUR 219 CEUX 2092169101045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:08 FR0013506730 8.1150 EUR 155 CEUX 2092170519045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:08 FR0013506730 8.1150 EUR 36 CEUX 2092170518045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 22 TQEX 2092171447045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 84 TQEX 2092171446045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 135 AQEU 2092171445045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 63 TQEX 2092171466045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 34 TQEX 2092172290045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 21 TQEX 2092172644045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:09 FR0013506730 8.1150 EUR 137 AQEU 2092173157045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:10 FR0013506730 8.1150 EUR 671 XPAR i9WVsfCPQBuZaHAHcnhbPAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:10 FR0013506730 8.1200 EUR 120 AQEU 2092174352045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:10 FR0013506730 8.1200 EUR 202 CEUX 2092174351045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:10 FR0013506730 8.1200 EUR 208 CEUX 2092174350045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:10 FR0013506730 8.1200 EUR 384 TQEX 2092174417045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:11 FR0013506730 8.1200 EUR 569 XPAR I94Z_fMaQEaCbTJe2uR4cgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:11 FR0013506730 8.1200 EUR 679 XPAR FpW3d8T5RY-YctSRcQFwQgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:11 FR0013506730 8.1200 EUR 6 XPAR beamSKqGQO-Qjr0cKCL8oAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:11 FR0013506730 8.1150 EUR 92 TQEX 2092176253045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:12 FR0013506730 8.1200 EUR 199 CEUX 2092179082045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:12 FR0013506730 8.1200 EUR 265 CEUX 2092179081045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1200 EUR 84 TQEX 2092181884045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1200 EUR 77 TQEX 2092181881045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1200 EUR 154 AQEU 2092181880045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1350 EUR 761 XPAR c9tE5715RkC0IRrZsrdBFQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1350 EUR 223 TQEX 2092182467045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1350 EUR 194 CEUX 2092182466045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1400 EUR 163 CEUX 2092183252045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1400 EUR 737 XPAR bw_xm7YiQZauGarE9a22eAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:14 FR0013506730 8.1400 EUR 120 AQEU 2092183854045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 15 XPAR ybsDuq1GQ9OodJpITaQw8wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 920 XPAR ulTTAsyDRO6tQKVBniFokwA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 96 XPAR qA9IHEojSIKxKVCmLrzSQAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 167 XPAR iwAM2whjTpO32DaPyYCN1wA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 824 XPAR BDsoKmk5S0CNUw4q9t3DagA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 920 XPAR 2-Fy0lzzQo2jwUksJCJGsQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:15 FR0013506730 8.1350 EUR 83 AQEU 2092184393045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:16 FR0013506730 8.1450 EUR 273 TQEX 2092187810045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:17 FR0013506730 8.1350 EUR 669 XPAR aEfbHTGDSbygmFS7Pg1DEQA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:17 FR0013506730 8.1350 EUR 652 XPAR 1iiO-QyFQQSvUscSIvcWlgA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:17 FR0013506730 8.1350 EUR 486 CEUX 2092188893045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:17 FR0013506730 8.1250 EUR 198 CEUX 2092190661045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:18 FR0013506730 8.1450 EUR 37 TQEX 2092191840045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:18 FR0013506730 8.1450 EUR 161 TQEX 2092191839045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:18 FR0013506730 8.1350 EUR 85 CEUX 2092193203045 Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:19 FR0013506730 8.1400 EUR 118 XPAR QVUYYeU2RheVCMcWDD2sdAA Employee allocation coverage VALLOUREC 969500P2Q1B47H4MCJ34 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/07/2021 17:19 FR0013506730 8.1400 EUR 655 XPAR 9m1ReCFRR3-V_5kcEhHeQwA Employee allocation coverage





Attachment UK_Disclosure of trading in own shares on 30 July 2021







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer