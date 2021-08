Huawei, China Mobile und Industriepartner veröffentlichen 5G-Advanced Technology Evolution White Paper

BEIJING, Aug. 9, 2021 /PRNewswire/ -- Huawei veröffentlichte ein Whitepaper mit dem Titel 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective - Towards a New Era of Intelligent Connect X with China Mobile and other industry partners. Dieses Papier ist das erste in der Branche, das die Architektur und die technische Richtung für 5G-Advanced erweitert. Es zielt darauf ab, Richtlinien bereitzustellen, die 5G-Technologien fördern und eine nachhaltige 5G-Industrie aufbauen.

Obwohl 5G schnell zunimmt, ist es noch nicht ausgereift. Um mehr sozialen und wirtschaftlichen Wert aus 5G zu ziehen, kündigte 3GPP offiziell 5.5G als zweite Phase von 5G an und nannte es 5G-Advanced. Von hier aus erzielten Industriepartner einen Konsens über die Entwicklung von 5G-Advanced und erstellten dieses Weißbuch, um die Anforderungen und Technologien für seine Entwicklung von 5G zu klären und so seine Entwicklung in Netzwerken zu beschleunigen.