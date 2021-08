Liminal BioSciences kündigt Verkauf des Priority Review Vouchers für 105 Mio. USD an Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 09.08.2021, 23:59 | 17 | 0 | 0 09.08.2021, 23:59 | LAVAL, Quebec und CAMBRIDGE, England, 9. Augsut 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Prometic Biotherapeutics Inc. („PBT") eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf ihres Rare Pediatric Disease Priority Review Vouchers („PRV") für 105 Mio. USD abgeschlossen hat. Die PRV wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration („FDA") mit der Zulassung von Ryplazim (Plasminogen, human-tvmh) („Ryplazim") zur Behandlung von Patienten mit Plasminogenmangel Typ 1 (Hypoplasminogenie) erteilt. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält PBT bei Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung von 105 Mio. USD. Der Abschluss unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs der Wartezeit gemäß den kartellrechtlichen Genehmigungsvorschriften in den USA. Gemäß den Bedingungen des zuvor gemeldeten Aktienkaufvertrags mit Kedrion S.p.A. („Kedrion") vom 22. Juni 2021 (der „SPA") ist Liminal Biosciences berechtigt, einen Betrag in Höhe von 70 % des Nettoverkaufserlöses aus dem Verkauf des PRV einzubehalten. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung über den Verkauf des PRV schloss das Unternehmen einen Bürgschaftsvertrag ab, um die Erfüllung der Verpflichtungen von PBT im Rahmen der Vereinbarung bis zum Abschluss des SPA zu garantieren. „Wir freuen uns, den Verkauf des PRV bekannt zu geben, der eine wichtige, nicht verwässernde Kapitalquelle für die weitere Entwicklung unserer Pipeline mit kleinen Molekülen darstellt", sagte Bruce Pritchard, CEO von Liminal BioSciences. „Diese Transaktion ist auch ein weiterer wichtiger Meilenstein für den Abschluss der Veräußerung unseres verbleibenden Geschäfts mit aus Plasma gewonnenen Therapeutika an Kedrion." Herr Pritchard fügte hinzu: „Unsere Prioritäten sind nun die vollständige Analyse der PK-Daten aus der klinischen Phase-I-Studie für Fezagepras, die dazu beitragen wird, die Auswahl anderer potenzieller Indikationen für die weitere Entwicklung dieses Wirkstoffs zu treffen, sowie die Fortsetzung der Entwicklung unserer Programme GPR84 und OXER1. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit ein umfassenderes Update zu diesen Programmen zu geben." Seite 2 ► Seite 1 von 5 Liminal BioSciences Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







