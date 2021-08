Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fracht im Plus, Passagierverkehr am Boden - Luftfahrt zieht Bilanz Nach eineinhalb Jahren Corona-Krise zieht die Luftverkehrsbranche an diesem Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft will darlegen, wie sich angesichts von Reisebeschränkungen die Wiederaufnahme des …