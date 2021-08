---------------------------------------------------------------------------

Q2 2021: HelloFresh weiterhin auf Wachstumskurs

mit einem Umsatz von 1,56 Mrd. Euro



- Der Umsatz der Gruppe belief sich im zweiten Quartal 2021 auf 1,56 Mrd. Euro und verzeichnet damit 66,5 Prozent währungsbereinigtes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (Q2 2020: 972,1 Mio. Euro)



- Die Gruppe verzeichnete weiterhin hohe Bestellraten mit 30,98 Mio. Bestellungen im zweiten Quartal, was einem Anstieg um 71,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (Q2 2020: 18,10 Mio.)

- Das bereinigte EBITDA der Gruppe beträgt 157,8 Mio. Euro, woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,1 Prozent ergibt



- Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2021: Die HelloFresh Gruppe erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45-55% und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 8,25-10,25%.



Berlin, 10. August 2021 - HelloFresh SE ("HelloFresh") befindet sich weiterhin auf einem erfolgreichen Wachstumskurs und erreicht im zweiten Quartal 2021 insgesamt 7,7 Mio. Kund:innen in beiden Segmenten (Q2 2020: 4,2 Mio.). Obwohl die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 gelockert wurden, stieg die Zahl der Bestellungen bei der HelloFresh Gruppe auf 30,98 Mio. Bestellungen im zweiten Quartal (+71,2 Prozent im Vorjahresvergleich; Q2 2020: 18,10 Mio.) und mithin auf ein Niveau, das deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegt. Im zweiten Quartal 2021 stieg HelloFresh's Umsatz auf ein Quartalshoch von 1,56 Mrd. Euro und verzeichnet damit ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 66,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr (Q2 2020: 972,1 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA betrug 157,8 Mio. Euro und lag damit 2,7 Prozent über dem Vorjahreswert (Q2 2020: 153,6 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA Marge betrug 10,1 Prozent.

"Das zweite Quartal 2021 war ein großer Erfolg für HelloFresh. Wir haben in beiden Segmenten ein starkes Wachstum erzielt, obwohl die Zahlen des Vergleichquartals sehr gut waren, weil das zweite Quartal des Jahres 2020 wohl das Quartal war, das am stärksten von Lockdowns betroffen war", sagt Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. "Im zweiten Quartal 2021 haben wir weltweit große Fortschritte beim Ausbau unserer Produktionskapazitäten und unserer Infrastruktur gemacht, währenddessen haben wir Norwegen als neuen Markt erschlossen, Green Chef als zusätzliche Marke auf dem britischen Markt eingeführt und unser "HelloFresh Market" Angebot aus hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Zusatzangeboten in die USA ausgeweitet. Wir legen damit den Grundstein, um unser mittelfristiges Umsatzziel von 10 Mrd. Euro zu erreichen und befinden uns weiterhin auf einem guten Weg, zum weltweit führenden Foodservice Anbieter zu werden", so Richter weiter.