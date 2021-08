10.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Kloten/Stein am Rhein, 10. August 2021. In einem weiterhin positiven Marktumfeld steigerte die Phoenix Mecano-Gruppe im ersten Halbjahr 2021 Umsatz und Auftragseingang zweistellig auf neue Rekordwerte und erzielte eine überproportionale Verbesserung beim Betriebs- und Periodenergebnis. Die Gruppe verbesserte sich nicht nur im Vergleich mit dem coronabedingt schwachen ersten Halbjahr 2020 sondern auch in Bezug auf das Vorkrisenjahr 2019.



Alle Sparten trugen zur Steigerung von Umsatz und Gewinn bei. In Verbindung mit dem 2020 zum Abschluss gebrachten Programm zur Performancesteigerung der Gruppe führte die erhöhte Auslastung von Produktionskapazitäten trotz einer belastenden Entwicklung der Rohmaterialpreise zu einer wesentlich stärkeren Ertragskraft.



Der konsolidierte Bruttoumsatz stieg im ersten Halbjahr 2021 um 33,8% von EUR 302,1 Mio. auf EUR 404,3 Mio. Das Umsatzwachstum in Landeswährungen betrug 35,7%. Veränderungen des Konsolidierungskreises wirkten sich mit -0,1% auf die Umsatzsteigerung aus.



Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 401,5 Mio. (Vorjahr EUR 299,5 Mio.). Der Auftragseingang nahm um 37,5% von EUR 320,1 Mio. auf EUR 440,3 Mio. zu. Die Book-to-bill Ratio liegt bei 108,9% (Vorjahr 106,0%).



Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 285,7% von EUR 6,4 Mio. auf EUR 24,7 Mio. und der betriebliche Cashflow um 90,9% von EUR 18,5 Mio. auf EUR 35,4 Mio.



Das Periodenergebnis lag mit EUR 16,6 Mio. deutlich über dem Vorjahr (EUR 1,2 Mio.).



Entwicklung der Sparten



Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Spartenzahlen von 2020 an die per Anfang 2021 eingeführte neue Spartenstruktur angepasst (*).

Die Sparte DewertOkin Technology Group (DOT Group) steigerte den Bruttoumsatz um 63,7% auf EUR 194,1 Mio. Organisch in Lokalwährungen betrug die Zunahme 66,5%. Das Betriebsergebnis stieg um 96,7% auf EUR 4,3 Mio., die Betriebsergebnismarge von 1,8%* auf 2,2%.