Brenntag erzielt im zweiten Quartal 2021 ausgezeichnete Ergebnisse in einem außergewöhnlichen Marktumfeld

Essen (ots) - Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, berichtet ausgezeichnete Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 in einem außergewöhnlichen Marktumfeld. Zusätzlich zu dem weiterhin starken organischen Wachstum stärkt Brenntag seine Fokusindustrien durch bedeutende Akquisitionen.



Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender der Brenntag SE: "Wir haben im zweiten Quartal ausgezeichnete Ergebnisse erzielt und sind mit der Leistung unserer beiden globalen Geschäftsbereiche, Brenntag Essentials und Brenntag Specialties, sehr zufrieden. Brenntag Specialties hat im zweiten Quartal besonders gut abgeschnitten. Wir möchten betonen, dass wir uns nach wie vor in einem außergewöhnlichen Marktumfeld bewegen. Insgesamt erwarten wir, dass sich dies positiv auf unser Geschäft und unsere Ergebnisse auswirken wird."