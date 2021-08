technotrans setzt Wachstumskurs fort: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr gesteigert

Konzernumsatz in Höhe von 104,4 Mio. € rund 10 % über Vorjahr

Operatives Konzernergebnis (EBIT) steigt deutlich um 86,8 % auf 5,3 Mio. €

Book to Bill Ratio von 1,2 signalisiert weiteres Wachstum

Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2021



Sassenberg, 10. August 2021 - Die technotrans SE bleibt auf Wachstumskurs und steigert den Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 um rund 10 % auf 104,4 Mio. € (Vorjahr: 95,1 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) des Spezialisten für Thermomanagement-Lösungen erhöht sich deutlich um 86,8 % auf 5,3 Mio. € (Vorjahr 2,8 Mio. €). Die EBIT-Marge verbessert sich auf 5,0 % (Vorjahr: 3,0 %). Wesentliche Wachstumstreiber sind die strategischen Fokusmärkte. Ein Book to Bill Ratio von 1,2 bildet das Fundament zur Fortsetzung des Wachstumstrends. Der Vorstand erwartet daher für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz am oberen Ende der Bandbreite von 195 bis 205 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 4,5 und 5,5 %. Der Konzern setzt die Strategie Future Ready 2025 weiter konsequent um: Die Schwerpunkte im laufenden Geschäftsjahr liegen nach wie vor auf der Schaffung der Dachmarke technotrans sowie der Verschmelzung ausgewählter Konzerngesellschaften.



"technotrans hat in den ersten sechs Monaten eine sehr gute Performance erzielt. Der Konzern hat sich strategisch wie operativ weiterentwickelt und verfolgt konsequent die gesetzten Ziele. Insbesondere die in der Strategie Future Ready 2025 definierten Fokusmärkte trugen zum Umsatzwachstum bei. Eine besonders hohe Umsatzdynamik im Berichtszeitraum zeigten die Märkte Plastics sowie Healthcare & Analytics. Der Bereich Energy Management wird auf Basis großvolumiger, gewonnener Batteriekühlsystem-Aufträge im Bereich Rail im zweiten Halbjahr deutlich an Fahrt gewinnen", sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE.