DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Klöckner & Co SE mit bestem operativen Quartalsergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006 10.08.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Operatives Rekordergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 271 Mio. €

- Sehr starkes Konzernergebnis von 215 Mio. € (Q2 2020: -111 Mio. €)

- Erste Maßnahmen der Strategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths" erfolgreich umgesetzt

- EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten für das Gesamtjahr 2021 auf Rekordniveau in einer Spanne von 650 bis 700 Mio. € erwartet

Duisburg, 10. August 2021 - Klöckner & Co setzt das starke Geschäftsjahr fort und erzielte das beste operative Quartalsergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Höhere Preise und eine gestiegene Nachfrage haben im zweiten Quartal 2021 zu einem sehr deutlichen Umsatzwachstum um 57,8 % auf 1,8 Mrd. € (Q2 2020: 1,2 Mrd. €) geführt. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten verbesserte sich, getrieben durch die positive Stahlpreisdynamik, ein äußerst striktes Net-Working-Capital-Management sowie substanzielle Effekte aus dem Projekt Surtsey, von 11 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 271 Mio. €. Das Konzernergebnis war mit 215 Mio. € (Q2 2020: -111 Mio. €) ausgesprochen stark. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 2,13 € (Q2 2020: -1,11 €). Trotz der deutlich gestiegenen Stahlpreise und der Mittelabflüsse im Zusammenhang mit dem Projekt Surtsey wurde ein positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 74 Mio. € (Q2 2020: 98 Mio. €) erzielt.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Unsere verbesserte operative Aufstellung macht sich bezahlt, dadurch profitieren wir aktuell besonders stark von dem positiven Marktumfeld. Gleichzeitig setzen wir unsere Strategie ,Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths' konsequent um. Mit einer neuen Struktur und verbessertem Setup in EU-Europa sowie der Bündelung unserer Digitalkompetenzen in kloeckner.i haben wir wichtige erste Weichen gestellt, um unsere hervorragende Position auch in einem veränderten Marktumfeld weiter zu festigen und auszubauen."