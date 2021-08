DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Markteinführung/Expansion

Delivery Hero bringt foodpanda auf die Straßen Berlins und kündigt Deutschland-Expansion an



10.08.2021 / 07:30

Nach einer mehrwöchigen Testphase in ausgewählten Stadtvierteln startet Delivery Hero nun in vier Berliner Bezirken (Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg) unter den Marken foodpanda und Pandamarkets seine Essenslieferungen und sein Quick-Commerce-Angebot

Auf den reibungslosen und erfolgreichen Start in Berlin sollen im Herbst auch Frankfurt, Hamburg und München folgen

Neben der Eröffnung von lokalen Lagerhäusern an strategischen Standorten (Pandamarkets) schließt foodpanda nachhaltige Partnerschaften mit lokalen Restaurants und Geschäften, um diesen eine Online-Plattform zu bieten und so den täglichen Bedarf der Kunden zu decken

foodpanda Germany baut weiterhin sein Team aus und ist auf dem besten Weg, das Ziel von 500 Büro-Mitarbeitern zu erreichen Berlin, 10. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, startet heute in Berlin seine Liefer-App unter der Marke foodpanda. Nach einer Testphase und schrittweisen Ausweitung des Dienstes decken die deutschen Tochtergesellschaften von Delivery Hero (foodpanda und Pandamarkets) nun vier Bezirke der deutschen Hauptstadt sowohl mit Restaurant-Lieferungen als auch mit Quick-Commerce ab (durch Partnerschaften mit lokalen Geschäften sowie über eigene Lagerhäuser, die sogenannten Pandamarkets). Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Nachdem wir die foodpanda App einige Wochen lang getestet haben, sind wir zuversichtlich, unser Versprechen einlösen zu können: Die Einführung eines erstklassigen Services auf dem deutschen Markt, der Restaurant-Lieferungen und Quick-Commerce für lokale Kunden über eine einzige App ermöglicht. Unsere Berliner Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, die Produkte, die sie entwickeln, näher kennenzulernen und unsere Dienstleistungen gemeinsam mit unseren ersten Kunden zu erleben. Wir freuen uns darauf, bald weitere deutsche Städte zu erschließen, um noch mehr Kunden ein tolles Erlebnis zu bieten und mit lokalen Geschäften und Restaurants zusammenzuarbeiten." Seite 2 ► Seite 1 von 4



