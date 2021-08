Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Merkels Vorlage: Corona-Ausnahmezustand verlängern, weiter Maskenpflicht, Ungeimpfte massiv benachteiligen Der Corona-Gipfel an diesem Dienstag ist der wohl bizarrste in der anderthalbjährigen Geschichte eines Gremiums, das in der Verfassung nicht vorgesehen ist. Denn trotz nach wie vor niedriger Inzidenz, trotz extrem weniger Intensivpatienten und …