DAX-Morgenanalyse DAX weiter in Sichtweite des Allzeithochs Gastautor: Andreas Bernstein 224 | 0 | 1 10.08.2021, 07:47 | Wir befinden und weiter in einer Lauerstellung im DAX. Bekannte Kursmarken bremsen den Index aus und fesselten ihn am Montag. Genau dies muss heute diskutiert werden. 1 Wir befinden und weiter in einer Lauerstellung im DAX. Bekannte Kursmarken bremsen den Index aus und fesselten ihn am Montag. Genau dies muss heute diskutiert werden. In der Wochenanalyse hatten wir die 15.800 und als Unterstützungslevel die 15.700 herausgestellt. Genau dazwischen eröffnete der DAX gestern und steuerte beide Marken an. Zunächst die 15.800 als großen Widerstand im Chartbild, über dem die Jahres- und damit Allzeithochs liegen: Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 16.817,77€ Hebel 14,98 Ask 10,65 Zum Produkt Long Long Basispreis 14.738,64€ Hebel 14,97 Ask 10,42 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. DAX-Wochenstart mit Run zur 15.800 Im weiteren Verlauf am Nachmittag rutschte der Markt noch einmal etwas ab und steuerte zur 15.700er-Unterstützungszone. Das ursprüngliche Bild sah so aus (Rückblick): XETRA-Konsolidierungszone 15.700 Beide Bereiche sind damit angelaufen worden ohne einen Ausbruch zu vollziehen. Es lässt sich zudem ab dem Hoch eine Trendlinie einzeichnen: Wochenlinien als DAX-Orientierung Damit blieb die Volatilität weiterhin unter dem statistischen Mittel und umfasste recht genau 100 Punkte. Die Eckdaten sind hier dargestellt: Eröffnung 15.773,51 Tageshoch 15.798,51 Tagestief 15.699,27 Vortageskurs 15.761,45 Schlusskurs 15.745,41 Auf den größeren Ausbruch warten Marktteilnehmer daher weiterhin. Kann man diesbezüglich in der Vorbörse bereits erste Indikationen erkennen? Der Korrekturbedarf aus der Wochenendanalyse ist eingetreten ohne große Signale oder Momentum zu generieren (Rückblick): Noch ein GAP im DAX Auch das GAP ist weiter geöffnet. Nach dem ersten Handelstag der Woche lässt sich ein neuer Aufwärtstrend darunter skizzieren - ebenso natürlich auch ausgehend vom Punkt der GAP-Berührung: Unterstützung im DAX Mehrere Trendlinien also, die ebenso im Stundenchart für Verwirrung sorgen könnten. Ich habe einmal die Fülle dieser Möglichkeiten hier implementiert: DAX-Stundenchart mit Trendlinien Für den kurzfristigen Handel ist jede dieser Linien eine Möglichkeit, in den Markt zu gelangen oder als Zielbereich aus dem Markt wieder auszusteigen. Zusätzlich verankere ich die die horizontalen Bereiche, also die Jahreshochs und die gestern angelaufene Unterstützung bei 15.700, die über Wochen hinweg eine Widerstandszone bildete: Widerstandsbereiche im DAX Da sich hier die Bandbreite verengt, ist es eine Frage der Zeit, bis der größere Ausbruch erfolgt. Geduld ist vor allem bei Swing-Tradern gefragt. Aus der Vorbörse heraus lässt sich erneut keine übergeordnete Tendenz ablesen. Der Endloskontrakt notiert auf dem Schlusskurs von gestern: DAX-Vorbörse am Dienstag Deswegen muss es aber kein langweiliger Handelstag werden. Insbesondere Einzelwerte bieten hier täglich neue Ideen und halten die Berichterstattung hoch. So legte gestern beispielsweise BioNTech zweistellig zu, nachdem ein Quartalsgewinn von mehreren Milliarden US-Dollar berichtet wurde. Auch das sind also Themen, denen ich mich zuwende. Komm gern zur Livestream-Morgenanalysen auf dem entsprechenden YouTube-Kanal heute gegen 8.20 Uhr hinzu: Hauptaugenmerk liegt am Vormittag auf der ZEW-Umfrage, welche die aktuelle Lage und und die Konjunkturerwartungen für Deutschland sowie die EU um 11.00 Uhr darstellen. Am Nachmittag folgt ein neuer Blick auf den US-Arbeitsmarkt. Nach der offiziellen Statistik am Freitag stehen nun die US-Arbeitsproduktivität und die Lohnstückkosten um 14.30 Uhr auf der Agenda. Alle genannten Eckpunkte und weitere Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet: Wirtschaftsdaten am 10.08.2021 Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg. Als Videoanalyse gibt es diesen Inhalt noch einmal hier: Dein Andreas Bernstein *Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 75,05 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren! DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Anzeige Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. Anzeige Wertpapier

DAX Index Dow Jones Index





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer